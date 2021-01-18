Уряд знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за кубометр

Автор фото, Unian

Уряд тимчасово встановив граничну ціну на газ для населення - 6,99 грн за куб. Така ціна діятиме з 1 лютого і до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що постачальники газу не зможуть піднімати ціну вище, ніж 6,99 грн за кубометр - це дасть змогу знизити ціну на газ для українців в середньому на 30%.

"Встановлена урядом ціна є нижчою на 1,5 грн за куб від тієї, яка була у 2018-2019 роках. У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - пояснив Шмигаль.

Раніше після тарифних протестів у кількох областях України влада ананосувала, що знизить ціни на газ для населення - попри те, що з серпня минулого року держава відмовилася від регулювання цін.

"Ринкові ціни на сьогодні завеликі", - заявляв президент Зеленський, а уряд оголосив, що планує відновити державне регулювання цін на газ для населення.

У "Нафтогазі" рішення уряду про повернення до регулювання цін на газ називали "вимушеним кроком, викликаним потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу".

Проте ручне керування ринком газу не відповідає закону Про ринок газу, який працює з 2015 року, і який передбачав поступовий перехід усіх споживачів в Україні на ринкову ціну.

Крім того, це порушує і зобов'язання України перед МВФ, місія якого саме відновила черговий раунд переговорів про нову порцію кредиту. А він є дуже важливим для Києва, особливо, якщо згадати про величезний дефіцит бюджету у 2021 році.

Денис Шмигаль запевнив, що рішення уряду все ж не означає, що влада відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

"Сьогодні без втручання в ситуацію вже б у лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн. В умовах недосконалої конкуренції, монополізації ринку встановлення граничної ціни є необхідним, аби збалансувати та спрямувати ринок на шлях розвитку, а не консервації монополій".

"Надалі ми зробимо так, щоб усі газопостачальні компанії представили свої річні продукти для українців. Тоді люди зможуть підписати річний контракт і заздалегідь розуміти, скільки вони платитимуть узимку або влітку. Це європейський підхід, який діє в усіх цивілізованих та розвинених країнах", - заявив прем'єр.