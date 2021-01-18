Як змінити постачальника газу і платити менше

Автор фото, Unian

На початку року в багатьох областях України пройшли тарифні протести - проти зависоких, на думку учасників, цін на газ. У багатьох регіонах тарифи за січень сягнули 10 гривень за кубометр.

Уряд зрештою був змушений втрутитися в ситуацію і встановити граничну ціну на газ для населення - 6,99 грн за кубометр до кінця опалювального сезону. Попри те, що такий крок суперечить закону про ринок газу, який передбачав відмову від державного регулювання цін.

Але під тиском невдоволених громадян влада все ж пішла на цей крок, називаючи його вимушеним.

Насправді українці могли б уникнути невдоволення і платити за газ іще менше, ніж 6,99 грн - якби вчасно змінили постачальника, які пропонували своїм клієнтам програми фіксації ціни. Така можливість з'явилась ще влітку 2020 року.

"Нафтогаз", приміром, у серпні анонсував населенню тарифний план, за яким до 15 вересня можна було купити газ на цілий рік за фіксованою ціною в 4,73 гривні за кубометр. Регіональні газзбути пропонували тариф 4,99 до кінця опалювального сезону. А компанія TAS Energy узагалі встановлювала ціну на рівні 4,39 грн.

Проте на практиці скористалися цією можливістю зекономити не так вже й багато українців - хоча їх і попереджали про зростання цін узимку.

Для тих, хто хоче спробувати уникнути подібних помилок у майбутньому, - коротко розповідаємо, як змінити продавця газу. Це простіше, ніж може здаватися, - принаймні, якщо вам не вставлятимуть палки у колеса.

Продавця газу змінили близько половини мільйона абонентів. Часто приватні місцеві газові компанії, які автоматично отримали собі абонентів після реформи, створювали людям штучні перепони для зміни постачальника палива.

З чого почати?

З того, що витратити трохи часу і порівняти пропозиції різних постачальників газу.

Для цього можна, приміром, користуватися сайтом "ГазПравда", який був створений за підтримки "Нафтогазу" і моніторить актуальні ціни на газ для споживачів від різних компаній.

Також можна завантажити мобільний додаток EnergyOnline, який дозволяє обрати свій регіон і порівняти ціни від різних постачальників - його створила Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нового газопостачальника можна шукати будь-де - хоч у Google, - але завжди перевіряйте, чи має компанія ліцензію на постачання газу.

Що далі?

Після того, як ви обрали для себе найвигіднішу пропозицію, треба подати заявку на сайті вашого майбутнього газопостачальника.

Для цього може знадобитися EIC-код - персональний газовий номер об'єкта газопостачання. Шукайте його в вашому старому договорі з постачання газу або в рахунку за розподіл газу.

Автор фото, Unian

Розривати угоду зі старим постачальником - ходити по кабінетах і підписувати папірці - вам не доведеться. Стара угода буде розірвана автоматично після укладення нової.

Крім заяви споживач також має подати новому газопостачальнику паспортні дані, ідентифікаційний код та засвідчити право власності на приміщення, куди він хоче отримувати газ.

Можуть бути й інші додаткові документи, які треба буде надати - перелік шукайте на сайті постачальника.

Частина постачальників надавала річний тариф тільки до січня, і знову відновить таку можливість перед наступним опалювальним сезоном.

До прикладу, "Нафтогаз" з 1 січня пропонує новим покупцям тільки місячний тариф.

А потім?

Просто чекайте. Постачальник має 21 день, аби розглянути вашу заявку та ухвалити рішення.

Проте насправді все нерідко проходить іще швидше - буквально за кілька днів. Далі споживача повідомлять про укладання угоди.

Якщо кілька днів - це для вас теж забагато, є й інші способи: наприклад, угоду із "Нафтогазом" можна укласти через додаток "Приват24". Кажуть, процедура займає лічені хвилини.

Звісно, бажано не забути розрахуватися за заборгованість зі старим постачальником - якщо вона у вас є.

Наявність боргу може стати причиною проблем з укладанням угоди з новою компанією.

Можливі проблеми

Але в багатьох регіонах проста процедура часто перетворюється на гучні скандали та тривалі конфлікти між споживачами та облгазами, які не бажають "відпускати" клієнтів.

Найяскравішим прикладом стало тривале протистояння на Полтавщині, де споживачі масово скаржаться на неможливість змінити постачальника газу і захмарні ціни на паливо.

Подібні історії надходили з Рівного. Співрозмовник ВВС News Україна Сергій скаржився, що споживачам штучно "створюють" великі борги за паливо і таким чином блокують зміну постачальника.

Натомість Віктор з Черкащини у розмові з ВВС News Україна розповів, що на початку вересня 2020 року уклав річний контракт з "Нафтогазом" за ціною 4,73 гривні за кубометр, а зміна постачальника вимагала написання двох електронних листів та одного телефонного дзвінка.