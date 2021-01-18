Чоловік три місяці жив в аеропорту - боявся коронавірусу

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В аеропорту Чикаго знайшли чоловіка, який прожив там три місяці. Він боявся летіти додому через пандемію.

У суботу 36-річного Адіт'ю Сінгха арештували - після того, як працівники летовища попросили його пред'явити посвідчення особи.

Чоловік натомість пред'явив жетон, що належить одному зі співробітників аеропорту. Той повідомив про його зникнення ще наприкінці жовтня.

Сінгх прибув до летовища "О'Хара" із Лос-Анджелеса ще 19 жовтня.

Відтоді ніхто не помічав, що чоловік фактично оселився в аеропорту. Їжею з ним ділилися пасажири.

Як кажуть правоохоронці, Сінгх пояснив їм, що боявся летіти додому через коронавірус. Значок працівника він нібито знайшов.

Суддя Сюзанна Ортіс, яка розглядала справу, сильно здивувалась, коли почула опис ситуації від прокурора.

"Тобто я правильно вас розумію, ви кажете мені, що неавторизована особа, яка не є працівником аеропорту, з 19 жовтня по 16 січня мешкала в забороненій частині летовища і її не було виявлено?", - запитувала суддя.

Чоловікові інкримінували незаконне проникнення на заборонену територію і дрібну крадіжку.

Як уточнив його державний захисник, Сінгх мешкає в передмісті Лос-Анджелеса. Наразі він не працює, хоча вивчав готельний бізнес і має ступінь магістра. Навіщо він приїхав саме до Чикаго - досі не зрозуміло.

Суд вирішив, що порушник зможе вийти на свободу, якщо внесе тисячу доларів застави.

Наступне слухання заплановане на 27 січня.