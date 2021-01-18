Навального арештували на 30 днів
Російського опозиціонера Олексія Навального арештували на 30 днів. Для цього засідання Хімкінського міського суду у справі Навального навіть провели у відділенні поліції міста.
У суді виданню "МБХ-Медіа" повідомили, що так вирішили, щоб могли бути присутніми журналісти.
Натомість в ГУ МВС у Московській області версія інша. Там кажуть, що засідання провели у відділенні, оскільки у Навального не було результатів тесту на коронавірус, а ЗМІ не пустили заради "епідеміологічної безпеки".
Навальний назвав все це беззаконням.
"Чому засідання проходить прямо у будівлі поліції? Чому нікому не повідомили, чоми не дали повістки... Це просто... Я багато насмішок бачив над правосуддям, але, очевидно, цей дід у бункері настільки всього боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули у помийну яму Кримінально-процесуальний кодекс", - сказав опозиціонер.
Біля будівлі поліції у місті Хімки протестували приблизно 150 прихильників Навального, повідомила "Новая газета".
29 січня суд має вирішити, чи варто замінити Навальному умовне покарання на реальне у справі "Ів Роше". На цьому наполягає Федеральна служба виконання покарань, яка стверджує, що Навальний "протягом 2020 року систематично і неодноразово порушував умови випробувального терміну", призначеного йому у справі "Ів Роше".
У справі "Ів Роше" Олексія Навального та його брата Олега звинуватили в шахрайстві і легалізації грошей. За версією слідства, Олег Навальний змусив компанію "Ів Роше" укласти невигідний договір з компанією "Головна передплатна агенція", яку створив Олексій Навальний. У 2014 році Олексія Навального засудили до 3,5 років умовно, а його брата - до 3,5 років у колонії.
Європейський суд з прав людини 2017 року назвав вирок довільним та необґрунтованим і присудив братам Навальним компенсацію.
Як затримали
Напередодні силовики забрали Олексія Навального прямо з паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво" - відразу після його повернення з Німеччини. Там він проходив лікування після отруєння.
Політик виступив в "Шереметьєво" з брифінгом для журналістів. "Це найкращий день за останні п'ять місяців", - заявив він.
Навальний сказав, що щасливий повернутися до Росії і що його не лякає перспектива арешту і нового кримінального переслідування.
У Росії Навальний був оголошений в розшук Федеральною службою виконання покарань. Влада вважає, що опозиціонер порушив правила умовного засудження у справі "Ів Роше". Він не відмітився у російській інспекції після того, як його виписали з німецької клініки.
Слідчі вимагають скасувати умовне засудження Навального і замінити його на реальний термін у три з половиною роки у виправній колонії. Засідання цього суду призначено на 29 січня.
Юристи, опитані ВВС, раніше говорили, що згідно із законом опозиціонера можуть спочатку затримати на 48 годин, а потім продовжити цей термін до 30 діб. У цьому випадку він залишиться під арештом до засідання суду.
Згодом Управління федеральної служби виконання покарань випустило заяву, що Навального все-таки затримали. Співробітники поліції принципово відмовлялися використовувати це слово.
Як прилетів
Літак з Олексієм Навальним приземлився у неділю у московському "Шереметьєво".
Аеропорт "Внуково", де мав сісти літак і де спочатку зібралися прихильники опозиціонера, закрили.
У "Внуково" поступово зібралися сотні людей, і силовики почали витісняти прихильників Навального з приміщення аеропорту на вулицю.
Вишикувалися автозаки, чергував ОМОН, були затримання.
Поліція зокрема затримала колег Навального - співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, які приїхали зустрічати політика.
Кореспондентка ВВС стала свідком затримання чоловіка.
За кілька годин до прибуття Навального зал міжнародних прильотів аеропорту закрили ширмою. Не пускали людей, якщо у них не було квитків.
Проте в аеропорт пустили молодь, яка нібито приїхала зустрічати співачку і блогерку Ольгу Бузову.
Отруєння Навального - політичний скандал року в Росії
Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, що вилетів з Томська до Москви.
Він втратив свідомість, після чого екіпаж здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.
Політика доставили в місцеву лікарню, де ввели в стан штучної коми і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Родичі й соратники Навального вимагали дозволити лікування за кордоном. Однак лікарі наполягали, що в такому стані його перевозити не можна.
Згодом російські лікарі все ж дали дозвіл на перевезення Навального до Німеччини. Там його госпіталізували у берлінську лікарню "Шаріте".
Німецькі лікарі, опираючись на результати аналізів, заявили, що, швидше за все, його отруїли. Російські лікарі наполягають, що слідів отруєння в аналізах Навального, зроблених в Росії, не було.
Влада Німеччини оголосила, що Навального отруїли бойовою речовиною групи "Новачок". Наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтвердили три незалежні лабораторії.
23 вересня Навального виписали. Політик вважає, що до його отруєння причетні працівники ФСБ.
Держдепартамент США випустив заяву, в якій погодився з висновками Навального про те, що його намагалася отруїти саме ФСБ.
Влада Росії всі ці звинувачення заперечує. Про Навального у Кремлі говорять, що у нього манія величі. Володимир Путін заявив, якби політика справді хотіли отруїти, то справу довели б до кінця.