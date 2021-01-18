Навального арештували на 30 днів

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Російського опозиціонера Олексія Навального арештували на 30 днів. Для цього засідання Хімкінського міського суду у справі Навального навіть провели у відділенні поліції міста.

У суді виданню "МБХ-Медіа" повідомили, що так вирішили, щоб могли бути присутніми журналісти.

Натомість в ГУ МВС у Московській області версія інша. Там кажуть, що засідання провели у відділенні, оскільки у Навального не було результатів тесту на коронавірус, а ЗМІ не пустили заради "епідеміологічної безпеки".

Навальний назвав все це беззаконням.

"Чому засідання проходить прямо у будівлі поліції? Чому нікому не повідомили, чоми не дали повістки... Це просто... Я багато насмішок бачив над правосуддям, але, очевидно, цей дід у бункері настільки всього боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули у помийну яму Кримінально-процесуальний кодекс", - сказав опозиціонер.

Біля будівлі поліції у місті Хімки протестували приблизно 150 прихильників Навального, повідомила "Новая газета".

29 січня суд має вирішити, чи варто замінити Навальному умовне покарання на реальне у справі "Ів Роше". На цьому наполягає Федеральна служба виконання покарань, яка стверджує, що Навальний "протягом 2020 року систематично і неодноразово порушував умови випробувального терміну", призначеного йому у справі "Ів Роше".

У справі "Ів Роше" Олексія Навального та його брата Олега звинуватили в шахрайстві і легалізації грошей. За версією слідства, Олег Навальний змусив компанію "Ів Роше" укласти невигідний договір з компанією "Головна передплатна агенція", яку створив Олексій Навальний. У 2014 році Олексія Навального засудили до 3,5 років умовно, а його брата - до 3,5 років у колонії.

Європейський суд з прав людини 2017 року назвав вирок довільним та необґрунтованим і присудив братам Навальним компенсацію.

Як затримали

Напередодні силовики забрали Олексія Навального прямо з паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво" - відразу після його повернення з Німеччини. Там він проходив лікування після отруєння.

Політик виступив в "Шереметьєво" з брифінгом для журналістів. "Це найкращий день за останні п'ять місяців", - заявив він.

Навальний сказав, що щасливий повернутися до Росії і що його не лякає перспектива арешту і нового кримінального переслідування.

У Росії Навальний був оголошений в розшук Федеральною службою виконання покарань. Влада вважає, що опозиціонер порушив правила умовного засудження у справі "Ів Роше". Він не відмітився у російській інспекції після того, як його виписали з німецької клініки.

Слідчі вимагають скасувати умовне засудження Навального і замінити його на реальний термін у три з половиною роки у виправній колонії. Засідання цього суду призначено на 29 січня.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поки Навальний летів, у Внуково були затримання його прихильників

Юристи, опитані ВВС, раніше говорили, що згідно із законом опозиціонера можуть спочатку затримати на 48 годин, а потім продовжити цей термін до 30 діб. У цьому випадку він залишиться під арештом до засідання суду.

Згодом Управління федеральної служби виконання покарань випустило заяву, що Навального все-таки затримали. Співробітники поліції принципово відмовлялися використовувати це слово.

Як прилетів

Літак з Олексієм Навальним приземлився у неділю у московському "Шереметьєво".

Аеропорт "Внуково", де мав сісти літак і де спочатку зібралися прихильники опозиціонера, закрили.

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У "Внуково" поступово зібралися сотні людей, і силовики почали витісняти прихильників Навального з приміщення аеропорту на вулицю.

Вишикувалися автозаки, чергував ОМОН, були затримання.

Поліція зокрема затримала колег Навального - співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, які приїхали зустрічати політика.

Кореспондентка ВВС стала свідком затримання чоловіка.

Автор фото, ВВС

За кілька годин до прибуття Навального зал міжнародних прильотів аеропорту закрили ширмою. Не пускали людей, якщо у них не було квитків.

Проте в аеропорт пустили молодь, яка нібито приїхала зустрічати співачку і блогерку Ольгу Бузову.

Отруєння Навального - політичний скандал року в Росії

Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, що вилетів з Томська до Москви.

Він втратив свідомість, після чого екіпаж здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська.

Політика доставили в місцеву лікарню, де ввели в стан штучної коми і підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Родичі й соратники Навального вимагали дозволити лікування за кордоном. Однак лікарі наполягали, що в такому стані його перевозити не можна.

Згодом російські лікарі все ж дали дозвіл на перевезення Навального до Німеччини. Там його госпіталізували у берлінську лікарню "Шаріте".

Німецькі лікарі, опираючись на результати аналізів, заявили, що, швидше за все, його отруїли. Російські лікарі наполягають, що слідів отруєння в аналізах Навального, зроблених в Росії, не було.

Влада Німеччини оголосила, що Навального отруїли бойовою речовиною групи "Новачок". Наявність в пробах Навального речовини з групи "Новачок" підтвердили три незалежні лабораторії.

23 вересня Навального виписали. Політик вважає, що до його отруєння причетні працівники ФСБ.

Держдепартамент США випустив заяву, в якій погодився з висновками Навального про те, що його намагалася отруїти саме ФСБ.

Влада Росії всі ці звинувачення заперечує. Про Навального у Кремлі говорять, що у нього манія величі. Володимир Путін заявив, якби політика справді хотіли отруїти, то справу довели б до кінця.