"Мальчик, водочки нам принеси". Чому українці здригнулися від фрази Навальної

"Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим". Чому українці здригнулися від фрази Навальної

Автор фото, EPA/ALEXEI NAVALNY INSTAGRAM Підпис до фото, Чимало українців вважають недоречним цитування Навальними репліки з фільму, який має неоднозначну репутацію

У поверненні Олексія та Юлії Навальних до Росії був один момент, який українські соцмережі обговорювали надзвичайно активно - майже так само, як арешт головного російського опозиціонера.

Перед зльотом лайнера з берлінського аеропорту в Instagram Олексія Навального з'явилося коротке відео. На записі обоє Навальних, які вже сидять у кріслах літака, знімають з себе блакитні маски, а Юлія Навальна промовляє, дивлячись у камеру: "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим" ("Хлопчику, горілочки нам принеси. Ми додому летимо").

Ця фраза - точна цитата з фінальної сцени фільму Олексія Балабанова "Брат 2" 2000 року.

Саме з такою фразою героїня Дар'ї Лєснікової звертається до стюарда рейсу "Аерофлоту", на якому після численних пригод на американській землі вона і герой Сергія Бодрова от-от вилетять до Москви.

У Росії цей фільм називають культовим, а його героя - Данила Багрова, якого зіграв Сергій Бодров, - портретом покоління. Схвальні відгуки критиків отримав і саундтрек до фільму, у записі якого, зокрема, взяв участь і український "Океан Ельзи".

Проблема полягає в тому, що в Україні до фільму Балабанова ставляться, м'яко кажучи, суперечливо.

За його сюжетом брати Данило та Віктор Багрови вирушають до Чикаго, аби повернути російському хокеїстові, що грає в НХЛ, зароблені ним гроші, які за допомогою кабального контракту забирають у нього місцевий жадібний бізнесмен і українська мафія - тупуваті українськомовні мордовороти.

Один з кульмінаційних моментів фільму - вбивство героєм Віктора Сухорукова Віктором Багровим українського мафіозі в туалеті одного з чиказьких ресторанів. Багров-старший добиває уже лежачого пораненого в живіт чоловіка після слів: "Ви мені, гади, ще за Севастополь відповісте!"

Українські ЗМІ критикували цей фільм одразу після його виходу на екран. Уже тоді чимало глядачів називали його вітриною російського шовінізму - показником справжнього ставлення Росії та росіян до українців та й до західного світу в цілому.

А в 2015 році українське Держкіно заборонило фільм "Брат 2" для кінотеатрального та телевізійного показу, публічного комерційного й домашнього відео на всій території країни.

У відомстві пояснили, що причиною такого кроку стала наявність у фільмі "сцен, які є принизливими для українців за національною ознакою". В агентстві додали, що вважають некоректною демонстрацію цього фільму під час подій на Донбасі.

Проте, як виявилося, багато українських користувачів соцмереж непогано пам'ятають зміст "Брата 2", і використання головним російським опозиціонером цитат з фільму, який багато хто вважає зразком російського шовінізму, називають дещо недоречним.

"Подивилася відео подружжя Навальних в літаку... І щось одразу в мені всі рештки емпатії зникли. Яка країна, такі у них і моральні авторитети, прости Господи. Ці російські ліберали, демократи, прогресивний клас та інші борці за світле майбутнє, вони невиправні", - написала в Facebook журналістка Соня Кошкіна.

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Деякі користувачі згадали, що ще в 2014 році Навальний виступив з непопулярною в Україні позицією стосовно долі анексованого Росією Криму: "Крим - це бутерброд з ковбасою чи що, щоб його туди-сюди повертати?"

"Мальчік, водочкі нам принєсі, ми домой лєтім" - нєбутерброд підтвердив враження про себе. Він такий же ворог як і Путін", - написав Алекс Ключиков.

"Хто вважає, що зміна керівництва Росії принесе нам радість і любов, сильно помиляються. Проблема України - не Путін, а сама Росія. Тому треба будувати рови з крокодилами і своє робити", - написав Володимир Прасолов.

"Якщо ви почули "мальчік, водочкі нам прінєсі, ми дамой лєтім", то ви обов'язково почуєте "ви нам єщьо за Сєвастопаль атвєтітє". Просто пам'ятайте про це", - написав у Facebook письменник Дорж Бату.

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Журналістка Катерина Лісунова поділилася цим постом з власним коментарем: "На Росії справжню опозицію не труять безкінечно та невдало "новачками". На Росії справжні опозиціонери помирають лише один раз, від куль, на мосту Нємцова".

Деякі користувачі соцмереж побачили у вислові Юлії Навальної свідчення того, що аудиторія, до якої звертається головний російський опозиціонер, абсолютно не збігається з українською аудиторією, і не приховували своєї втіхи з цього приводу.

"(Цією цитатою Навальний) показує, наскільки Україна зараз далека від Росії. Українці в шоці, коли бачать таке від лідера опозиції Росії. Але фішка в тому, що Навальний хоче бути президентом Росії. А не України. І хоче подобається росіянам, а не українцям. А Росія все ще живе в фільмі "Брат-2". І Навальний розмовляє з клієнтом його мовою. Просто ми не клієнт. І дуже добре, що не клієнт. Бо ми вже на якусь нескінченність далекі від російського світу", - написав економіст Сергій Фурса.

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Утім, деякі українські користувачі закликали не шукати політичного підтексту у фразі Юлії Навальної.

"Мальчик, водочки нам принеси - мы домой летим" у виконанні дружини Навального - це майстерний спосіб обійти всю путінську медіа-систему і через одну кіноцитату заявити про себе усім тим мільйонам людей, які перебувають в курсі російських кінообразів. Як метод - це ефектно та ефективно. Чи варто з цього робити політичні висновки? Не варто", - написав Дмитро Литвин.

А дехто, як-от журналіст Сергій Щербина, - прямо визнавали: фільм "Брат 2" не дивилися і дізналися про його існування лише після того, як патріотична громадськість у Facebook обурилася з цього приводу.

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