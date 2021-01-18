Капітолій закрили через "загрозу безпеці", репетицію інавгурації Байдена зупинили

Автор фото, Getty Images

Будівлю Капітолія у Вашингтоні, де працює Конгрес США, закрили через загрозу безпеці за два дні до інавгурації Джо Байдена.

Репортери на місці події повідомили, що пролунало надзвичайне оголошення, репетицію інавгурації зупинили, а її учасників евакуювали.

Наразі безпеку навкруги будівлі забезпечують тисячі бійців Національної гвардії.

Очевидці повідомили про задимлення біля Капітолія. Пожежна служба Вашингтона, округ Колумбія, заявила, що відреагувала на пожежу поблизу будівлі, яку вже загасили.

Повідомлення, яке розіслали співробітникам Капітолія, повідомляє, що комплекс зачинили, нікого не впускають і не випускають.

Усі 50 штатів США та округ Колумбія готові до можливих акцій протесту озброєних угруповань напередодні інавгурації Джо Байдена в середу. Раніше ФБР попередила про можливі марші озброєних прихильників Трампа у столицях всіх штатів.

6 січня на Капітолій напав натовп прихильників Дональда Трампа, внаслідок чого загинули п'ятеро людей.