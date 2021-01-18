Засідання суду у відділку поліції: як у Росії арештували Навального. Теленовини ВВС

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Засідання суду у відділку поліції. Навальний повернувся до Росії після отруєння "Новачком", однак додому так і не потрапив. Політика затримали на кордоні та арештували на 30 днів.

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