Засідання суду у відділку поліції: як у Росії арештували Навального. Теленовини ВВС
У випуску:
- Засідання суду у відділку поліції. Навальний повернувся до Росії після отруєння "Новачком", однак додому так і не потрапив. Політика затримали на кордоні та арештували на 30 днів.
- Затримання Навального в аеропорту Москви: як розгортались події.
- Фортеця Вашингтон. У США готуються до інавгурації Байдена і стягують 25 тисяч нацгвардійців.
- Як жінка, що на початку пандемії показала всьому світу порожні вулиці Уханю, опинилась за ґратами.
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