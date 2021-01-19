Голові КС Тупицькому повідомили про підозру. У чому його звинувачують

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Конституційного суду Олександру Тупицькому, якого наприкінці грудні президент Володимир Зеленський відсторонив від посади на два місяці.

Суддю звинувачують за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень, йдеться в заяві ДБР.

Це вперше в історії незалежної України голову КС намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.

19 січня охорона не пустила Тупицького до Конституційного суду.

ДБР висловлює обурення, що попри статус підозрюваного Тупицький "продовжує прибувати на робоче місце" та "перешкоджати" слідству.

"Навіть більше - голова КС після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце", - йдеться в заяві ДБР.

"Секретаріат КС фактично перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов'язані з його участю в кримінальному провадженні", - додає відомство.

ДБР зазначає, що відсторонення Тупицького від посади необхідне, щоб "запобігти впливу останнього на інших свідків".

Скандал з КС

Конфлікт навколо КС виник наприкінці жовтня, коли суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по всій антикорупційній реформі, а значить - і відносинах України з ЄС та МВФ.

Президент спробував розпустити Конституційний суд через парламент, але у конституційності такого рішення виникли сумніви у депутатів. Зрештою кримінальну відповідальність за недостовірне декларування повернули, але в'язниця порушникам більше не загрожує.

Наприкінці грудня президент підписав указ, яким відсторонив Тупицького на два місяці, але в КС документ назвали "юридично нікчемним" та заявили, що виконувати його не будуть.

Але 19 січня Тупицького в будівлю КС не допустили співробітники УДО на виконання запиту ДБР та указу президента.