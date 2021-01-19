"Ліга сміху" на російському каналі. Як це буде і до чого тут "Квартал 95"

Автор фото, ligasmeha.com

Російський телеканал СТС запускає гумористичний проєкт "Ліга сміху", права на який належать українській студії "Квартал 95". Засновником студії є нинішній президент України Володимир Зеленський.

Про запуск шоу разом з компанією Олександра Маслякова АМіК телеканал повідомив на своєму сайті, оголосивши кастинг серед гумористичних колективів Росії наприкінці січня.

"Це франшиза, куплена в Україні. СТС дуже давно купив права на кілька продуктів серед яких була і Ліга Сміху", - повідомив у відеоролику до запуску шоу редактор російської компанії "Міжнародний союз КВК" Євген Донських.

У студії "Квартал 95" на запит BBC News Україна дали зрозуміти, що не мають відношення до продажу, бо право представляти на зовнішніх ринках та реалізовувати продукти "Кварталу" може лише шведський дистриб'ютор Eccho Rights, з яким "кварталівці" співпрацюють з 2012 року.

"До того ж Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає, - йдеться у відповіді студії. - З метою дистрибуції формату, Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у студії "Квартал 95".

На запитання BBC News Україна, чи знали взагалі в студії про угоду, представниця пресслужби уточнила, що лише за фактом укладання угоди шведська компанія Eccho Rights доводить до відома студію "Квартал 95" про продаж прав на використання формату.

Водночас в студії відмовилися повідомити, скільки заплатив СТС за права на шоу та коли саме уклали угоду, зазначивши, що "умови продажу форматів, у тому числі "Ліги Сміху", є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися".

Бізнес-видання Ліга цитує фахівців ринку, які оцінюють, що приблизна вартість такого формату може бути досить коштовною. Навіть враховуючи, що, швидше за все, права продали на один чи два сезони.

"Якщо дуже грубо оцінити, то ми говоримо про суму в межах $10 000- $15 000 за епізод. Ну і оскільки це продукт "Кварталу 95" і шоу досить рейтингове, то ціна близька до вищої межі", - заявив виданню керівник відділу аналітики Інформаційного агентства ІА Медіа Ресурси Менеджмент, головний редактор Content Report і Media Business Reports Артем Вакалюк.

Засновник "Кварталу 95" Володимир Зеленський відійшов від справ після обрання президентом і передав свої частки в бізнесі своїм партнерам - братам Сергію та Борису Шефірам та Тимуру Міндічу.

Автор фото, ligasmeha.com Підпис до фото, Володимир Зеленський до обрання президентом був також ведучим Ліги сміху

Але президент досі отримує роялті. За 2020 рік Зеленський, згідно з його декларацією, отримав виплати роялті від "Кварталу 95" на 1,05 млн грн і 3,31 млн грн.

"Ліга сміху" та СТС. Що про них відомо?

Гумористичний проєкт "Ліга сміху" запустили на телеканалі "1+1" у 2015 році, відтоді шоу набуло великої популярності. В тому числі завдяки нестандартному гумору команд і неочікуваним форматам.

Кожній команді дістається "зірковий" тренер, який бере участь у виступах на рівні з підопічними. В різний час зірковими тренерами були співачки Ольга Полякова, Наталія Могилевська, Надя Дорофєєва, а також телеведучі і гумористи Ігор Ласточкін, Сергій Сивохо, Юрій Горбунов.

Російський телеканал СТС - частина холдингу СТС Медіа, яким володіють медіахолдинг "Національна медіа група" (НМГ) та російський держбанк ВТБ. За НМГ в тому числі стоять структури банку "Росія".

І ВТБ, і банк "Росія" - під міжнародними санкціями через анексію українського Криму Росією та її причетністю до конфлікту на Донбасі.

У ролику з приводу запуску кастингу учасники креативної команди Ліги сміху Тимофій Куц та Євген Донських вже заявили, що про політику на шоу жартувати не варто.

"Хлопці, ви ж розумієте, що СТС - канал розважальний, він взагалі не про політику. На СТС немає новин, тому сам формат каналу не передбачає гостру політичну сатиру", - заявили вони.