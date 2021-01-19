Продовження серіалу "Гострі картузи" не буде. Шостий сезон останній

Підпис до фото, Кілліан Мерфі - зірка "Гострих картузів" у ролі Томмі Шелбі

Наступний шостий сезон "Гострих картузів" стане останнім, підтвердив автор серіалу Стівен Найт.

Зйомки стрічки ВВС відновилися після затримки через проблеми, пов'язані із поширенням коронавірусу.

Стівен Найт заявив, що "картузи" "вибухово" повернуться і здолають "надзвичайні небезпеки" у шостому сезоні, який стане останнім.

Утім, автор серіалу підбадьорив шанувальників, заявивши, що хоч телесеріал завершиться, "історія продовжуватиметься в іншому форматі".

Ці заяви Стівена Найта стали несподіванкою, адже раніше планувалося, що в серіалі про життя у Бірмінгемі у роки після Першої світової війни буде сім сезонів.

"Маю амбіцію показати історію життя однієї родини у час між двома війнами, - казав перед виходом п'ятого сезону у 2018 Стівен Найт. - І хотів би, щоб ця історія завершилася із першими бомбардуваннями Бірмінгему у 1939".

Чому так не сталося, автор серіалу не пояснив. Проте раніше Стівен Найт, якого номінували на Оскара як сценариста, дав зрозуміти, що йому запропонували поставити історію гангстерської родини на великому екрані.

Але вже є підтвердження, що у шостому сезоні до життєпису Томмі Шелбі та його родини повернуться режисер Ентоні Берн та продюсер Нік Годінг.

Підпис до фото, Гелен МакКрорі грає Поллі, матріарха родини Шелбі

Виконавчий продюсер ВВС Томмі Балфін заявив, що з нетерпінням чекав на відновлення зйомок і пообіцяв "надзвичайний початок, який потішить фанатів" серіалу.

Команді продюсерів серіалу довелося попрацювати над тим, аби умови зйомок під час пандемії відповідали усім урядовим порадам щодо безпеки.

ВВС показало перші серії "Гострих картузів" вісім років тому, і він одразу ж став популярним.

Підпис до фото, У п'ятому сезоні одним з головних героїв серіалу став політичний суперник Томмі - Освальд Мослі, якого грає Сем Клафлін

Рейтинги серіалу швидко зростали - від двох мільйонів глядачів у першому сезоні до чотирьох мільйонів у четвертому, а додаткову популярність стрічці забезпечив показ на Netflix.

П'ятий сезон вийшов на екрани у 2019 році й вже мав п'ять мільйонів глядачів.

Серіал отримав премію Bafta як найкраща драма у 2018, а також NTA (Національну телевізійну нагороду), яка присуджується телеглядачами.