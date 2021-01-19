Чому громадянин Індії замерз у Києві та як безхатьки гинуть на лютому морозі

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Смерть громадянина Індії, якого знайшли мертвим на київській Борщагівці, привернула увагу до проблеми безхатченків у Києві. Вони особливо потерпають від суворої зими, яка прийшла в Україну 13-14 січня.

Депутат Київради Роман Грищук повідомив, що після Нового року, за неофіційними даними, на вулицях померли вже 17 безхатченків. У поліції обіцяють незабаром оприлюднити офіційну інформацію.

Тим часом волонтери з громадських та релігійних організацій збирають продукти та речі для безхатченків, і критикують те, як організовані пункти обігріву у столиці.

Був двірником, замерз на вулиці

Кілька днів тому в одному з дворів на Борщагівці мешканці знайшли тіло загиблого громадянина Індії.

Пресофіцерка Святошинського районного управління поліції Тетяна Мельник розповіла BBC News Україна, що місцеві мешканці називали чоловіка Аптар. Він працював двірником в одному з дворів на вулиці Героїв Космосу.

Чоловік жив у підвальному приміщенні, але нещодавно потрапив до лікарні. А вже після виписки з неї через невстановлені причини не зміг потрапити до цього приміщення. Його тіло знайшли у розваленому мікроавтобусі без ознак життя, швидка лише констатувала смерть.

Автор фото, Київська міська прокуратура Підпис до фото, У цьому закинутому мікроавтобусі знайшли тіло громадянина Індії, який в холодну ніч мусив ночувати на вулиці

"У нас вже є висновки судово-медичної експертизи, згідно з якими смерть настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця", - каже Тетяна Мельник.

За її словами, загиблий жив в Україні на законних підставах та начебто "неофіційно" працював на ЖЕК. Хоча поки що не вдалося встановити, чи отримував за це гроші.

"Офіційно влаштований він у ЖЕКу не був. ЖЕК повідомив, що йому просто надали приміщення, в якому місцеві мешканці допомогли облаштувати якісь нормальні умови існування, і він там проживав", - розповіла вона.

Водночас виданню Сегодня одна з двірничок у цьому районі розповіла, що загиблому було 37 років, він допомагав місцевим двірникам і отримував за це невеликі гроші, був "місцевим улюбленцем".

Приблизно тиждень тому чоловікові стало зле, і його відправили до лікарні, звідки він повернувся вже під час сильних морозів і побачив приміщення, в якому проживав, зачиненим.

"Ми наразі не знаємо, чи це лікарі вирішили його виписати, чи він сам просив", - зазначає Тетяна Мельник.

За її словами, в ЖЕКу кажуть, що нічого не знають про зачинене приміщення. Також не встановили, чи міняли замок на цьому приміщенні, і які саме ключі були в загиблого. Жодних ключів при собі в нього не знайшли.

У ЖЕКу, з яким асоціюють загиблого, трагічний випадок BBC News Україна відмовилися коментувати.

Наразі поліція відкрила справу за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Справа відкрита за фактом смерті, з додатковою кваліфікацією природна смерть. Щодо "залишення в небезпеці" справа не відкривалася, можливо відкриють, якщо буде така заява від консула Індії", - каже Тетяна Мельник.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У таких умовах часто змушені спати безхатченки у Києві

Прокуратура вже доручила слідчим перевірити інформацію ЗМІ щодо обставин загибелі чоловіка.

Прізвище загиблого в поліції не називають. Індійські дипломати пообіцяли поліції, що заберуть тіло загиблого на батьківщину.

Нікому непотрібні люди?

Смерть Аптара може бути непоодиноким випадком смерті серед безхатченків. У пресслужбі поліції Києва BBC News Україна повідомили, що готують інформацію про кількість загиблих на вулицях під час сильних морозів. Проте наразі не можуть повідомити точну кількість.

Також ВВС News Україна не вдалося зв'язатися з чиновницею, яка відповідає за збір цієї інформації в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

Депутат Київради Роман Грищук написав 18 січня у Facebook, що, за неофіційними даними, з Нового року загинули вже 17 людей.

За даними Київської міської державної адміністрації, від 14 січня у Києві запрацювали 33 пункти обігріву і 10 з них функціонують у цілодобовому режимі. Такі є у всіх районах, крім Голосіївського. У деяких з пунктів обігріву є банк одягу, створений волонтерами.

За 5 днів роботи туди звернулися 420 людей, повідомляють в КМДА.

Після критики волонтерів, які допомагають бездомним, 18 січня Департамент соціальної політики КМДА повідомив про створення цілодобового пункту обігріву біля Південного залізничного вокзалу, розрахованого на 30 людей.

"Керівництво вокзалу виділило окреме приміщення, де можна зігрітися, випити гарячого чаю та відпочити", - йдеться в повідомленні.

Безхатченкам наразі допомагають переважно волонтери, зокрема, учасники "Спільноти святого Егідія" та її молодіжного руху "Молодь за мир".

Учасник "Спільноти святого Егідія" Євген Савватєєв у коментарі BBC News Україна каже, що ситуація для безпритульних стала критичною. Великою помилкою він вважає відмову від практики встановлення пунктів обігріву у вигляді великих наметів просто неба, чим раніше займалося ДСНС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наметовий табір Міністерства надзвичайних ситуацій у 2012 році

"Намети більш ефективні, тому що вони помітні. Бездомний йде вулицею і бачить намет. Зазвичай така людина не має смартфона, і не знає новин про те, де влада розгорнула пункти обігріву", - пояснює він.

Наразі, за його словами, діє лише намет біля Дарницького вокзалу, який встановила протестантська церква.

Пункти ж обігріву, які визначила міська влада, він вважає занадто скромними.

"Деякі з них не працюють, деякі виглядають досить скромно: стіл, стілець, чайник, чай і печиво. Є і схожі на пункти обігріву, нормальні, де є ліжко, але вони далекі від ідеалу",

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що постійно перевіряють пункти обігріву.

"Якщо ви виявили пункт обігріву, який працює не за графіком або взагалі зачинений, - прохання надати інформацію до оперативного чергового Департаменту за номером: 430-50-10", - йдеться у повідомленні департаменту.

Там повідомили про причину відмови від наметів для безхатченків: "Були випадки, що приходили люди, встановлювали пічку і відбувалася пожежа через необережне поводження з пічкою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зазвичай, безхатченкам допомагають волонтери

Що робити?

За словами депутата Київради Романа Грищука, найбільше можливостей прийняти безхатченків наразі має Будинок соціального піклування на вулиці Суздальській 4/6, і він закликає волонтерів направляти туди безхатченків.

"Там є 150 місць для ночівлі. Минулої ночі (17 січня. - Ред.) зайнято було всього 86. Там же є 16 місць для постійного проживання тих, хто цього потребує і готовий платити 18 гривень на добу. Так, залишається питання, як дістатися в єдиний комфортний центр допомоги. Там дуже непогані умови, точно кращі, ніж на вокзалі", - розповів він у Facebook.

Євген Савватєєв каже, що безпритульним може допомогти будь-яка небайдужа людина.

"Якщо ви знаєте, що десь біля вас у переході живе людина, можна по дорозі на роботу прихопити термос, налити чаю, можливо навіть купити спальник. Можна долучатися до роздачі їжі в холодну пору року", - каже він.

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Він закликає міську владу нарешті почати думати про подібні ситуації заздалегідь.

"Міська влада має почати думати про це влітку, зібрати волонтерські організації. Чиновники можуть піти в намет-пункт обігріву церкви, що функціонує на Дарницькому вокзалі, дізнатися, скільки це коштує, скільки людей потрібно. Коли вже міська влада візьме на себе відповідальність, а не буде весь час покладатися на громадські та релігійні організації?", - каже він.

Цієї ночі в Києві очікується -20 градусів Цельсія.