Вкрадену легендарну 500-річну картину знайшли у шафі спальні

Автор фото, EPA Підпис до фото, Коли саме картина зникла з музею невідомо, адже її відсутність навіть не помітили

Картину, якій понад 500 років, вже повернули до музею, співробітники якого навіть не знали про крадіжку.

Це копія "Спасителя світу" - Salvator Mundi, яку, як вважають, написав Леонардо да Вінчі. Експерти вважають, що викрадена копія належить пензлю учня да Вінчі, або й навіть самому легендарному Леонардо да Вінчі.

Її знайшли у шафі спальної кімнати одного з помешкань у Неаполі. Поліція підозрює 36-річного власника квартири у зберіганні краденого.

Витвір мистецтва належить до колекції кафедрального собору San Domenico Maggiore у Неаполі.

Але, як заявили в поліції, в музеї навіть не знали, що картину вкрали, оскільки "кімнату, де вона зберігалася, не відкривали понад три місяці" через пандемію коронавірусу.

Коли саме картину вкрали, наразі невідомо, але в музеї кажуть, що вона була на своєму місці принаймні у січні минулого року.

Тепер поліція розслідує обставини того, як картина зникла із музею, при цьому ознак зламу приміщення не помітили.

Як припустив прокурор Неаполя Джованні Мелілья, картину могли викрасти на замовлення злочинною організацією, яка спеціалізується на міжнародній торгівлі витворами мистецтва.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Деякі експерти вважають, що цю картину намалював учень да Вінчі Джакомо Алібранді

Експерти досі сперечаються, хто є автором картини. Деякі вважають, що її написав учень Леонардо да Вінчі Джакомо Алібранді на початку ХVI сторіччя. Проте за іншими версіями авторство може належати самому Леонардо.

На картині зображений Христос, який підняв одну руку, а в іншій тримає скляну сферу.

Оригінал "Спасителя світу" пройшов через косметичну реставрацію, коли з'ясувалося, що її підточили жучки. В якийсь момент картина ледве не розкололася навпіл, а коли її намагалися врятувати, то подряпали.

Проте це не відлякало покупців. У 2017 році її продали за рекордні 450 млн доларів. Тож "Спаситель світу" є найдорожчою картиною у світі.

Невідомий покупець торгувався за неї телефоном, а самі торги тривали 20 хвилин.