Спадок президента Трампа. Теленовини ВВС

У випуску 19 січня:

  • Із чим залишає США президент Дональд Трамп. Сьогодні його останній день на посаді. Яких сюрпризів чекати?
  • Коли всі лікарі звільнялися, ця молода інтерн сама зголосилася піти працювати в ковідну лікарню. Розповідаємо про будні в реанімації.
  • Вакцинація у церкві. У Британії розгортають пункти для щеплень від коронавірусу у незвичних місцях.
  • І як воно, видертися на непідкорену досі вершину. Історії альпіністів із гімілайської гори К2.

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