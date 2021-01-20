Інавгурація Байдена: як протести і пандемія зламали традиції

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Обраний президент США Джо Байден заступить на посаду близько опівдня за місцевим часом у Вашингтоні (о 19:00 за Києвом).

Багато в чому церемонія інавгурації нового президента буде схожожою на минулі. Як і його попередники, Джо Байден виголосить президентську присягу на сходах Капітолію, а потім поїде в Білий дім.

Але цього разу інавгурація відбудеться лише через два тижні після того, як прихильники президента Трампа, попередника Байдена на посаді президента, штурмували Капітолій.

Крім цього, інавгурація Байдена проходитиме під час пандемії. Тож багато в чому вона буде не схожою на попередні.

Десант військових в окрузі Колумбія

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, На допомогу правоохоронцям у Вашингтоні прийшла армія

Питання про те, як натовпу вдалося 6 січня практично захопити будівлю Конгресу, залишається відкритим. ФБР попереджає про можливість нових актів насильства. Не дивно, що заходи безпеки суттєво посилені.

Будь-яка інавгурація розглядається як "особливо важлива подія національної безпеки". Відповідальність та керівництво у цих випадках бере на себе Секретна служба (федеральне відомство, яке, за історичною традицією, не лише опікується безпекою перших осіб держави, а й бореться із підробкою грошей).

Цього разу Секретній службі допомагатимуть поліція округу Колумбія та Національна гвардія.

Нацгвардія почала прибувати до Капітолія минулого тижня. Загалом в день інавгурації у Вашингтоні буде 25 тисяч нацгвардійців. У 2017 році на інавгурації Трампа їх було 8 тисяч.

Пентагон дозволив частині цих військових мати зброю. На фото видно, що нацгвардійці озброєні пістолетами та напівавтоматичними гвинтівками.

Обмеження на поїздки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Напередодні інавгурації Байдена у Вашингтоні зявилися КПП

Одне з головних завдань цих сил - забезпечити особистим складом десятки КПП в центрі столиці США, зокрема, і на ключових мостах через річку Потомак.

Допуст автотранспорту у зовнішню "зелену зону" 20 січня буде обмежено - пропускати будуть лише тих, хто там живе або працює.

Для того, щоб потрапити у головну "червону зону" буде потрібна особлива перепустка.

Понад десяток станцій метро будуть закриті.

Через очікуваний приїзд прибічників Дональда Трампа з інших міст, сайт оренди житла Airbnb на кілька днів призупинив приймати заявки на житло у Вашингтоні. Так само зробили і кілька місцевих готельних мереж.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Замість традиційних натовпів прихильників новий президент США побачить таке із вікон свого лімузину

Кілька великих авіакомпаній заборонили перевозити зброю у багажі та склали списку учасників безладів 6 січня, який не продають квитки.

Залізнична компанія Amtrak оголосила про скорочення кількості потягів до столичного регіону та попередила пасажирів, що ті побачать у вагонах та на станціях незвично багато поліцейських.

Джозеф Байден, про якого відомо, що йому подобається подорожувати поїздами, збирався прибути на інавгурацію зі свого дому у Вілмінгтоні, штат Делавер, саме залізницею. Проте у понеділок він змінив плани через міркування безпеки.

Церемонія та сама, але трохи інша

Зазвичай президента, які заступають на посаду, прагнуть, аби на їхню інавгурацію відвідали якомога більше людей. Проте нині не той випадок.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Капітолій прикрашений, але огороджений з усіх боків

Ще до подій 6 січня комітет з організації інавгурації Байдена просив людей залишитися вдома через загрозу поширення коронавірусу.

На Національній алеї в день інавгурації зазвичай збирається величезний натовп, - під час першої інавгурації Барака Обами у 2009 там зібралося близько двох мільйонів.

Тепер Національна служба парків тимчасово закрила цю територію. Замість прибічників Байдена вітатимуть 200 тисяч державних прапорів, виставлених вздовж алеї.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Усі запрошені на церемонію складання присяги будуть в масках та дотримуватимуться дистанції

Судячи зі знімків сцени, яку збудували із західного боку Капітолію, кількість гостей, які запрошені на виголошення присяги, цього разу не перевищить 100 людей. Стільці розташовані згідно умов соціального дистанціювання.

Усі запрошені будуть в масках, і напередодні здадуть тест на Covid-19.

Будівля Капітолію тепер нагадує фортецю і огороджена дротом по всьому периметру. Така сама огорожа оточує і Білий дім.

Після присяги президент Байден та віцепрезидента Гарріс перейдуть на східний бік Капітолію, де новий головнокомандувач прийме невеликий військовий парад.

За традицією, після цього кортеж нового президента має проїхати півтори милі (трохи більш як 2,5 км) Пенсильванія-авеню до Білого дому, а обабіч широкої дороги його мають вітати громадяни.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Обама залишив Капітолій на гелікоптері

Але і цього, знову ж таки, не буде, - як через коронавірус, так і через побоювання інцидентів.

Замість цього Джо Байден покладе вінок на Арлінгтонському цвинтарі - найбільшому військовому меморіалі США на іншому березі річки Потомак.

Із ним будуть колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон. Але не Дональд Трамп, який, попри звичай, взагалі не буде на інавгурації наступника.

Генеральне прибирання у Білому домі

Від Арлінгтонського цвинтаря кортеж 46-го президента США вирушить повз КП, де його, звісно ж, не зупинять, до Білого дому, і Джо Байден розпочне свій термін на посаді.

Автор фото, AFP Підпис до фото, 20 січня у Білому домі не буде ані фуршетів, ані балів

За останній рік Білий дім пережив кілька спалахів коронавірусу серед тих, хто живе і працює в ньому.

Сам Дональд Трамп у жовтні минулого року на кілька днів опинився у лікарні із коронавірусом.

Тому все - від кнопок ліфтів до засувів в туалетах - буде ретельно дезінфіковано перед тим, як у Білий дім заїде президент Байден та його команда.

Насправді це дуже нелегке завдання: за лічені години між тим, як будівлю залишить останній працівник команди попереднього президента та появою команди нового, працівники федеральної агенції мають обробити усі шість поверхів та 132 приміщення Білого дому.

Натомість ввечері 20 січня президент Джо Байден, на відміну від попередників, зможе розслабитися. Традиційні бали та фуршети цього разу замінили на віртуальний концерт, вести який буде голлівудська зірка Том Генкс.