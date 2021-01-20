Як з чоловіків насміхались за вузькі джинси і зробили їх супервідомими

Автор фото, CONNOR HUMPAGE Підпис до фото, Четверо друзів просто вийшли прогулятися

То був звичайний вечір в епоху до коронавірусу, коли четверо друзів їхали до Бермінгема, щоб відпочити.

Кевін Руні, Алекс Лейсі, Джеймі Філліпс і Коннор Хампадж не думали, що ця вечірня прогулянка буде у тренді через два роки.

Фото з цього вечора стало надзвичайно популярним мемом за останній рік.

Хлопців підняли на кпини, бо вони носять вузькі джинси і вузькі штани. Через це у соцмережах робили різні припущення, що вони за люди.

Але останнє редагування фото принесло і багато позитивних коментарів в Інтернеті.

Фото хлопців перетворили на відео, де вони співають старовинну морську пісню, яка набула шаленої популярності у TikTok.

"Всі нас засуджували"

Спочатку, коли 28-річний Коннор завантажив фото до свого Instagram, не сталося нічого незвичайного. Але за кілька днів хтось зробив з цього мем.

"В основному це були просто насмішки через вузькі джинси", - розповів Коннор Радіо 1 Newsbeat.

"Спочатку справді було смішно, але потім стало занадто. Було дуже неприємно".

"Нас нещадно критикували лише через наш одяг, і це стало особистим".

Хлопці розповідали, що всі ці стереотипи добряче їх зачепили, хоча вони і вважали себе товстошкірими.

За їхніми словами, це виглядало, ніби у них в житті не було нічого крім цих вузьких джинсів.

Але потім TikTok дав цьому фото нове життя. Хлопці на ньому вже співають старовинну пісню моряків.

"Ви думаєте, що все закінчилося, а потім хтось оживляє ваші обличчя, і насправді здається, що ми співаємо. Це весело", - каже Коннор.

Він вважає, що таку славу треба просто прийняти. За його словами, TikTok насправді допоміг зробити негативні коментарі про них позитивними.

"Я думаю, що за телефонами і клавіатурами люди забувають про людей, яких вони тролять. Ми ж звичайні люди і це впливає на вас. Дійшло до того, коли ти навіть не читаєш коментарі".

Але чи носять вони вузькі джинси зараз?

"Звичайно!", - каже Коннор і сміється.