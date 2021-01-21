Поміряємось межигір'ями. Найкрутіші маєтки українських політиків

Автор фото, PALACE.NAVALNY.COM Підпис до фото, Розслідування Олексія Навального про "палац Путіна" всього за день зібрало понад 38 мільйона переглядів

Нове розслідування Олексія Навального про "палац Путіна" наробило галасу в мережі: будівля площею 17 тисяч квадратних метрів, вертолітний майданчик, церква, підземний тунель, 80-метровий міст і навіть власний амфітеатр.

Навіть українським політикам та бізнесменам, знаним своєю любов'ю до дорогих резиденцій, такі масштаби можуть здатися невиправданою розкішшю.

Але і їм є чим "похизуватися". Упродовж років українські ЗМІ неодноразово публікували розслідування про маєтки української еліти. Нагадуємо про найвідоміші із них.

Автор фото, AFP

"Палац Ахметова"

У 2019 році журналісти програми "Наші Гроші" розповіли про розкішний палац Ріната Ахметова, який будується під Києвом - у селищі Козин, що в 25 км від столиці.

Площа основної будівлі, за даними розслідувачів, - понад 12 тисяч квадратних метрів. Сама ж земельна ділянка займає близько 20 гектарів - на цій території помістилися б 20 футбольних полів.

На території, яку омивають штучні озера, окрім палацу також розташовані кілька менших будинків, альтанки та гаражі.

Згідно з документами, нерухомість, власником якої значиться компанія Ахметова "Мета-Капітал", проходить як рекреаційно-оздоровчий комплекс.

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У 2020-му також стало відомо, що інша компанія Ахметова - СКМ - придбала будинок вартістю 200 мільйонів євро на Французькій Рив'єрі в італійської компанії Campari.

За кілька років до цього видання Bloomberg називало його найдорожчим будинком у світі (тоді він коштував близько 350 мільйонів).

Ця вілла була збудована в 19 столітті. У маєтку є зокрема 14 спалень, бібліотека та бальний зал.

У СКМ заявляли, що розглядають придбання маєтку як довгострокову інвестицію.

Автор фото, AFP

Маєток Косюка

У 2017-му журналісти "Слідства.Інфо" оприлюднили фото й відео палацу українського бізнесмена Юрія Косюка, збудованого біля столичного парку Феофанія.

ЗМІ також розповідали, що територія, на якій зводився маєток, - частково займає територію Хотівського городища скіфських часів, пам'ятки археології. До початку будівництва територію заповідної зони зменшили.

Автор фото, Bihus INFO

Сам Косюк заперечував звинувачення і заявляв, що "те, що будується, будується в прірві, і воно до городища жодного стосунку не має".

Дружина ж бізнесмена в одному з інтерв'ю на питання про те, навіщо їхній родині такий величезний будинок, відповідала, що вони люблять запрошувати додому друзів.

Автор фото, AFP

"Білий дім" Порошенка

Маєток експрезидента Петра Порошенка розташований на березі Дніпра, у тому ж таки Козині.

Його площа, за даними журналістів, складає близько 1 300 квадратних метрів, а через архітектурну схожість в ЗМІ його нерідко порівнюють з Білим домом - будівлею адміністрації президента США.

Автор фото, Bihus INFO

На території також є ще кілька менших будинків (можливо, гостьових) і приватна капличка.

У 2016 році в мережу потрапили кадри, нібито зроблені всередині цієї споруди - вони свідчать, що одна зі стін каплиці може бути розписана зображенням самого Порошенка та членів його родини.

Автор фото, AFP

"Версаль" Іванющенка

Ще один поціновувач розкоші - колишній соратник Віктора Януковича Юрій Іванющенко, якому з 2014 року журналісти приписували будівництво "українського Версалю" в Конча-Заспі.

Територія маєтку займає близько 40 гектарів, окрім головного будинку - палацу, - тут також є оранжерея, кіноконцертний зал, банний комплекс, штучні озера і власний причал.

Автор фото, Bihus INFO

У 2016 році журналісти програми "Наші гроші" розповідали, що 15 тисяч квадратних метрів "палацового комплексу", а також низку земельних ділянок переписали на іноземця Пауло Урфера.

При цьому частина ділянок, на яких не розташовані будівлі, за даними розслідувачів, залишились оформленими на компанії з орбіти впливу Іванющенка.

Автор фото, AFP

Маєток Медведчука

Очільник "ОПЗЖ" Віктор Медведчук має дещо скромніший маєток у Пущі-Водиці під Києвом.

За даними проєкту "Наші гроші", загальна площа резиденції - близько 3 тисяч квадратних метрів, вона розташована приблизно за 5 кілометрів від Межигір'я.

Автор фото, Bihus INFO

Навесні 2019 року, коли журналісти "Бігус Інфо" дроном знімали державні дачі, розташовані та територіях, що перебувають у власності Державного управління справами, їм довелося мати справу з охоронцями Медведчука - територія ДУС впритул межує з маєтком Медведчука.

Залишити місце зйомок журналістам вдалося тільки після приїзду кількох груп поліції.

Сам Медведчук згодом розповідав, що просто непокоїться про свою безпеку.

"Мені колись спалили будинок, були напади на те місце, де я живу, кілька разів з боку націонал-радикалів. Тому я змушений звертатися по допомогу охорони".

Автор фото, AFP

Межигір'я

І, звісно, Межигір'я Віктора Януковича. Страусина ферма, зоопарк, автопарк із раритетними автівками, ботанічний сад - в розкішності резиденції експрезидента змогли переконатися всі - відтоді, як після втечі Януковича територія стала відкритою для відвідування.

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Сам експрезидент обурення громадськості щодо своєї резиденції, здається, не розумів.

"Що поганого у тому, що я підтримував людей? Що я підтримував цих страусів. Що поганого у цьому?", - відповідав Янукович на питання про зоопарк і страусів.

"Ну вони жили там. Вони просто жили там. Мені що, заплющити очі і ходити, нічого не бачити", - говорив Янукович, доводячи що зоопарк йому не належав.

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Коли кореспондент ВВС Гебріел Гейтхаус не стримався і запитав прямо "Ви хочете сказати, що президент країни жив на території чужого приватного зоопарку?", Янукович відповів:

"Ви розумієте, ви задаєте взагалі-то некоректні запитання".