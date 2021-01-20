З 20 градусів морозу до 10 тепла. В Україні стрімко потепліє

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Найближчими днями в Україні очікується значне підвищення температури, місцями випаде невеликий сніг.

Цей процес почнеться в п'ятницю, повідомляє Укргідрометцентр. Подекуди за одну добу температура з -20 градусів підніметься до плюсових позначок.

У четвер, 21 січня, погода буде така:

у північних областях і в Карпатах, на північному сході країни місцями випаде невеликий сніг. На решті території - без опадів;

температура в східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях вночі 15-20 градусів морозу, вдень - 3-8 градусів морозу;

на решті території вночі 7-12 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла; у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі 0-5 градусів морозу, вдень 2-7 градусів тепла;

У Києві у четвер вночі буде невеликий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 9-11 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

У п'ятницю, 22 січня, потепліє і в більшості областей України без опадів, лише вдень у Карпатському регіоні очікується невеликий дощ з мокрим снігом.

Вночі, вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця.

У Луганській області в пятницю ще буде до 10 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 1-6 градусів тепла; в західних і більшості південних областей вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень - 6-11 градусів тепла.

У Києві 22 січня без опадів. Вночі і вранці місцями туман. Нічна температура складатиме 1-3 градусів морозу, а вдень вже буде 2-4 градуси тепла.

Зранку 20 січня у Києві було 19 градусів морозу.