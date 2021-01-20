Межигір'я Януковича - собача будка. Як соцмережі глузують з палацу Путіна

Автор фото, palace.navalny.com

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про розкішний палац який, за його словами, належить президенту Володимиру Путіну.

У російських соцмережах відповіли на публікацію жартами і мемами про розміри палацу. І про його інтер'єри, а також порівняли його з резиденцією Віктора Януковича Межигір'я.

Українські користувачі соцмереж теж погодились - Межигір'я Януковича скромніше.

Будинок з "Сімс"

Багато користувачів звернули увагу на масштаби палацу, який, за словами Навального, займає площу в 17,6 тис. квадратних метрів і є "найбільшим приватним житловим будинком в Росії".

Деякі користувачі соцмереж порівняли масштаби споруди з грою "Сімс".

"Палац Путіна - це чисто як в Сімс, коли ти накреслив собі стільки грошей, що вже не знаєш, куди їх діти. І просто будуєш собі найбільший будинок і купуєш туди найдорожчі речі", - пише користувачці @annavellikok у Twitter.

Автор фото, Wizard_Severus/Twitter

Інші помітили, що гроші на палац, який, згідно з результатами розслідування, коштував більше 100 мільярдів рублів, все ж були витрачені даремно.

"Ось прикиньте, якби палац був в стилі Хогвартса? Або там копією Ентерпрайза. Ну хоча б Тардіс у дворі! Або там з копією Годзілли, яка в вікно ломиться. Як нудно витрачені гроші", - коментує одна з користувачок Twitter.

"Може Путін такий злий просто тому, що у нього шість років йде ремонт?" - жартує інша. Адже у розслідуванні вказали, що після побудови у палаці з'явився грибок і його знову капітально ремонтують.

Склад для грязюки і кімната з жердиною

Багатьох здивували деякі атрибути палацу. Один з них - склад для грязюки, про який з'явилися цілі серії мемів в соцмережах.

"А ще пам'ятайте, як всі сміялися над Якуніним і його "шубосховищем"? Це були квіточки. У Путіна в палаці є "склад грязюки". Натурально. Майже 18 метрів квадратних. Мабуть, для життя Володимиру Володимировичу потрібно багато бруду", - пише прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш.

"Гроші - це бруд, сказав Путін. І доручив зробити окрему кімнату для бруду", - жартує у Twitter співробітник Фонду боротьби з корупцією Микола Ляскін.

Автор фото, Chilikto/Twitter

Автор фото, Tonik602/Twitter

Інших розвеселили фото кімнати зі сценою і жердиною у центрі.

Автор фото, Zhuravleva/Twitter

Чи закриють Геленджик?

Багато жартів стосується міста на березі Чорного моря Геленджик, біля якого розташовано палац.

Офіційний акаунт компанії Aviasales теж відреагував на розслідування Навального: "Шкода звичайно, що тепер Росія закриє кордони з Геленджиком".

Автор фото, Siz_off/Twitter

Автор фото, Uf0trash/Twitter

"Компанія Мерседес змінила назву свого самого розкішного позашляховика на Геленджик", - жартує користувач Twitter.

"У палаці Путіна виявлено Геленджик", - іронізує інший.

Межигір'я Януковича

Деякі користувачі порівняли палац з резиденцією колишнього президента України Віктора Януковича.

"Як же скромно жив Янукович, аж соромно", - говорить користувач @Dreneika.

Автор фото, Lucius_J_Brutus/Twitter

Автор фото, Hey_kallisto/Twitter

Українська політик Вікторія Сюмар похвалила розслідування Навального.

"Навальний повернувся не просто так. І це точно ніяке не самодурство. Це чіткий план як розхитати Росію. До осені чи раніше", - написала вона.

"Тримайте - унікальне розслідування Навального про унікально дорогий палац Путіна, порівняно з яким Межигір'я Януковича - це скромний гостьовий будиночок", - вважає пані Сюмар.

А Станіслав Лячинський пожартував, що маєток Януковича був десь "на рівні середнього російського голови обладміністрації".

Нагадаємо, що Віктор Янукович залишив маєток та втік з України у лютому 2014 року.