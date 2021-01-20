Межигір'я Януковича - собача будка. Як соцмережі глузують з палацу Путіна
Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував розслідування про розкішний палац який, за його словами, належить президенту Володимиру Путіну.
У російських соцмережах відповіли на публікацію жартами і мемами про розміри палацу. І про його інтер'єри, а також порівняли його з резиденцією Віктора Януковича Межигір'я.
Українські користувачі соцмереж теж погодились - Межигір'я Януковича скромніше.
Будинок з "Сімс"
Багато користувачів звернули увагу на масштаби палацу, який, за словами Навального, займає площу в 17,6 тис. квадратних метрів і є "найбільшим приватним житловим будинком в Росії".
Деякі користувачі соцмереж порівняли масштаби споруди з грою "Сімс".
"Палац Путіна - це чисто як в Сімс, коли ти накреслив собі стільки грошей, що вже не знаєш, куди їх діти. І просто будуєш собі найбільший будинок і купуєш туди найдорожчі речі", - пише користувачці @annavellikok у Twitter.
Інші помітили, що гроші на палац, який, згідно з результатами розслідування, коштував більше 100 мільярдів рублів, все ж були витрачені даремно.
"Ось прикиньте, якби палац був в стилі Хогвартса? Або там копією Ентерпрайза. Ну хоча б Тардіс у дворі! Або там з копією Годзілли, яка в вікно ломиться. Як нудно витрачені гроші", - коментує одна з користувачок Twitter.
"Може Путін такий злий просто тому, що у нього шість років йде ремонт?" - жартує інша. Адже у розслідуванні вказали, що після побудови у палаці з'явився грибок і його знову капітально ремонтують.
Склад для грязюки і кімната з жердиною
Багатьох здивували деякі атрибути палацу. Один з них - склад для грязюки, про який з'явилися цілі серії мемів в соцмережах.
"А ще пам'ятайте, як всі сміялися над Якуніним і його "шубосховищем"? Це були квіточки. У Путіна в палаці є "склад грязюки". Натурально. Майже 18 метрів квадратних. Мабуть, для життя Володимиру Володимировичу потрібно багато бруду", - пише прессекретар Олексія Навального Кіра Ярмиш.
"Гроші - це бруд, сказав Путін. І доручив зробити окрему кімнату для бруду", - жартує у Twitter співробітник Фонду боротьби з корупцією Микола Ляскін.
Інших розвеселили фото кімнати зі сценою і жердиною у центрі.
Чи закриють Геленджик?
Багато жартів стосується міста на березі Чорного моря Геленджик, біля якого розташовано палац.
Офіційний акаунт компанії Aviasales теж відреагував на розслідування Навального: "Шкода звичайно, що тепер Росія закриє кордони з Геленджиком".
"Компанія Мерседес змінила назву свого самого розкішного позашляховика на Геленджик", - жартує користувач Twitter.
"У палаці Путіна виявлено Геленджик", - іронізує інший.
Межигір'я Януковича
Деякі користувачі порівняли палац з резиденцією колишнього президента України Віктора Януковича.
"Як же скромно жив Янукович, аж соромно", - говорить користувач @Dreneika.
Українська політик Вікторія Сюмар похвалила розслідування Навального.
"Навальний повернувся не просто так. І це точно ніяке не самодурство. Це чіткий план як розхитати Росію. До осені чи раніше", - написала вона.
"Тримайте - унікальне розслідування Навального про унікально дорогий палац Путіна, порівняно з яким Межигір'я Януковича - це скромний гостьовий будиночок", - вважає пані Сюмар.
А Станіслав Лячинський пожартував, що маєток Януковича був десь "на рівні середнього російського голови обладміністрації".
Нагадаємо, що Віктор Янукович залишив маєток та втік з України у лютому 2014 року.