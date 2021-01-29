Пародист з талант-шоу і "залізничник". Що відомо про нового очільника Черкащини Скічка

Автор фото, УНІАН

Президент Володимир Зеленський призначив депутата "Слуги народу" та колишнього ведучого Євробачення і "Нового каналу" Олександра Скічка керівником Черкаської ОДА.

Що ж відомо про нового очільника Черкащини?

На російському телебаченні та Євробаченні

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Після Євробачення Олександр Скічко став по-справжньому відомим

Олександру Скічку 29 років, він черкащанин.

З дитинства займався творчістю, навчався професійно грати на сопілці та саксофоні.

Вищу освіту здобув у Київському національному університеті економіки за спеціальністю "Міжнародна економіка".

Утім, кар'єру вирішив робити на телебаченні - був ведучим на музичному каналі "O-TV" та брав участь у шоу "Караоке на Майдані" та "Україна має талант" (виступав як пародист).

А у 2010 році дійшов до фіналу талант-шоу "Минута славы" на російському "Першому каналі", де так само виступав з пародіями.

У листопаді 2012 року Скічко встановив рекорд України, вдягнувши на себе 69 пар трусів.

Автор фото, Первый канал Підпис до фото, На російському телебаченні Олександр Скічко побував задовго до анексії Криму і війни на Донбасі

Та впізнаваність Олександру Скічку принесла робота у ранковому шоу "Підйом" на "Новому каналі", а славу - роль ведучого "Євробачення", яке у 2017 році проходило в Києві.

Вдруге одружений, нинішня дружина Єлизавета Юрушева - дочка великого бізнесмена Леоніда Юрушева, який займається будівельним та готельним бізнесом та входить до рейтингів найбагатших людей України.

У політиці

Автор фото, Facebook Олександра Скічка Підпис до фото, У Верховній Раді Олександр Скічко увійшов до Комітету з питань транспорту та інфраструктури і займався залізницею

Політичні інтереси Олександра Скічка спочатку обмежувалися пародіюванням політиків, особливо вдало, на думку глядачів, йому вдавався класичний вислів Олега Ляшка про "скотиняк".

Але влітку 2019 року, вже після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Олександр Скічко з'явився на з'їзді "Слуги народу", а згодом став кандидатом від партії на одному з мажоритарних округів у Черкасах.

"Я йду в політику, тому що мені набридло - набридло слухати пусті обіцянки кожні п'ять років, їздити розбитими дорогами і чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни", - пояснив тоді шоумен у відеоролику.

Підпис до фото, З'їзд "Слуги народу" у червні 2019 року. Олександр Скічко та Юрій "Юзік" Корявченков - тоді ще більше відомі як шоумени

Прихід до влади Зеленського як людини з-поза "системи" він назвав "переламним моментом" і закликав "зробити їх разом ще раз".

На момент балотування, за даними сайту "Слуги народу", Скічко був засновником продакшн-компанії Stream Production та ведучим програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Ті вибори Олександр Скічко успішно виграв, набравши більше 50% голосів.

Хоча під час "школи депутата" у Трускавці він планував піти в аграрний комітет, у Верховній Раді новобраний депутат очолив підкомітет з питань залізничного транспорту.

Автор фото, Facebook Олександра Скічка

У розмові з журналістами Олександр Скічко наголошував, що родинні зв'язки з Леонідом Юрушевим ніяк не впливають на його політичну діяльність.

"Із самого початку мій тесть був категорично проти, щоби я йшов у політику, тому що це "брудна справа". Він не є публічною людиною і не хоче нею бути, тому це був мій вибір як свідомого громадянина", - розповідав Скічко в інтерв'ю "Економічній правді" у листопаді 2020 року.

Брак досвіду у сфері інфраструктури, за словами політика, йому допомагає долати команда однодумців, яка його консультує, - "співробітники профільного та інших міністерств, експерти".

Олександр Скічко критикував чинного міністра інфраструктури Криклія, зокрема через кадрові питання у керівництві "Укрзалізниці".

Так само Скічко нарікає на "постійне падіння швидкості руху поїздів, яка сьогодні є непристойно низькою" та застарілу техніку.

Оглядачі відзначають, що колишній шоумен все ж зміг освоїтись у темі транспорту та інфраструктури.

Олександра Скічка називали можливим кандидатом від "Слуги народу" на недавніх виборах мера Черкас. Але партія висунула аграрного бізнесмена Віталія Ільченка, який не зміг вийти навіть у другий тур.

Зрештою колишній телеведучий все ж увійде у місцеву політику Черкащини, але вже як голова обласної адміністрації.