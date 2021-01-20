У центрі Мадрида - вибух. Є загиблі

Потужний вибух, який можна було відчути на відстані декількох кілометрів, стався приблизно о 16:00 за київським часом в районі Пуерта-де-Толедо в Мадриді.

Останні поверхи будинку, в якому стався вибух, зруйновані, повідомляє El Mundo. Припускають, що це міг бути газ. Зі зруйнованої будівлі уламки впали на вулицю Толедо, чимало припаркованих автомобілів постраждали. Поліція евакуює літніх людей з району.