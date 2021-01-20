Байден склав присягу і став президентом США
Джо Байден склав присягу як 46-й президент США.
Також вже склала присягу віцепрезидентка Камала Гарріс.
Гімн США під час інавгурації співала Леді Гага.
А Дженніфер Лопес виконала популярну пісню "Ця земля - твоя земля" співака Вуді Гатрі.
Під час інавгурації були посилені заходи безпеки. У Вашингтоні - тисячі бійців Національної гвардії.
Трамп пообіцяв повернутися
Дональд і Меланія Трамп відлетіли з авіабази Ендрюс, де президент виголосив прощальну промову після від'їзду з Білого дому.
"Це були неймовірні чотири роки", - сказав він і подякував своїй родині й команді.
За його словами, люди "не мали уявлення, як важко" працювала його родина.
"Те, що ми зробили, - дивовижно за будь-якими стандартами", - сказав він.
Трамп також побажав успіхів новій адміністрації.
"Ми повернемося у тій або іншій формі", - так він завершив свою промову.
Далі подружжя полетіло у Флориду, до свого маєтку у Палм-Біч.