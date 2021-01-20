Байден склав присягу і став президентом США

Автор фото, Getty Images

Джо Байден склав присягу як 46-й президент США.

Також вже склала присягу віцепрезидентка Камала Гарріс.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Камала Гарріс склала присягу перед Джо Байденом

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джо Байден з першою леді США Джилл Байден, та віцепрезидентка Камала Гарріс з чоловіком Дугласом Емхофом

Гімн США під час інавгурації співала Леді Гага.

А Дженніфер Лопес виконала популярну пісню "Ця земля - твоя земля" співака Вуді Гатрі.

Під час інавгурації були посилені заходи безпеки. У Вашингтоні - тисячі бійців Національної гвардії.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Трамп пообіцяв повернутися

Дональд і Меланія Трамп відлетіли з авіабази Ендрюс, де президент виголосив прощальну промову після від'їзду з Білого дому.

"Це були неймовірні чотири роки", - сказав він і подякував своїй родині й команді.

За його словами, люди "не мали уявлення, як важко" працювала його родина.

"Те, що ми зробили, - дивовижно за будь-якими стандартами", - сказав він.

Трамп також побажав успіхів новій адміністрації.

"Ми повернемося у тій або іншій формі", - так він завершив свою промову.

Далі подружжя полетіло у Флориду, до свого маєтку у Палм-Біч.