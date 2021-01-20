Жахливе вбивство в Одесі. Чоловік ходив вулицею з головою в руках
Поліція Одеси затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох людей.
Незадвого до арешту до правоохоронців надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з головою в руках.
"Поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під'їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті", - йдеться в заяві поліції.
При цьому в однієї з жертв, кажуть правоохоронці, була відрізана голова.
Одеське видання "Думская", кореспондент якого перебуває на місці події, переповідає слова одного з жителів будинку.
"Голий, окривавлений чоловік, обмотанй кишками і з головою людини в руках вийшов з під'їзду, сів на лавку й закурив".
Правоохоронці продовжують працювати на місці злочину.