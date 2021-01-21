Поліція зі скандалом затримала заступника міністра. Його терміново звільняють

Автор фото, Віталій Немилостивий

Зранку в четвер Кабмін збереться на позачергове засідання, аби розглянути питання про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немилостивого. Про це повідомив Денис Шмигаль.

"На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немилостивого. Я вже не раз говорив - у нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - заявив Шмигаль.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому видно, як працівнки поліції намагаються затримати Намілостівого, бо підозрюють його в тому, що він керував автівкою в нетверезому стані.

Сам він віддає правоохоронцям ключі від машини, хоча вони його про це не просять, і намагається залишити місце інциденту.

"Ви нікуди не поїдете", - каже один із поліцейських.

"Я не поїду? До побачення", - відповідає заступник міністра і пішки йде геть.

Після цього патрульні тривалий час просять його залишатися на місці, але він на ці прохання не реагує: "Я заступник міністра. Я пішов".

Зрештою після кількох хвилин словесної перепалки, правоохоронці застосовують силу для затримання Немилостивого.

Повне відео інциденту оприлюднив сайт "Обозреватель".