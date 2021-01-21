Байден вже скасовує укази Трампа. Перші рішення нового президента

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У перший день після присяги президент США Джозеф Байден підписав серію указів та розпоряджень, що скасовують рішення Дональда Трампа, а також запроваджують нові заходи в боротьбі з пандемією.

Байден вже скасував указ Трампа, який забороняв в'їзд у США з кількох переважно мусульманських країн, і призупинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, яку за попереднього президента цілодобово будували до останнього дня.

У заяві щодо скасування заборони на в'їзд з країн йдеться, що це було "плямою на нашій національній совісті" і не відповідало "нашій давній історії прийняття людей будь-якого віросповідання - так само, як і тих, хто не має його взагалі".

Ще під час передвиборчої кампанії Байден обіцяв відновити членство країни в Паризькій угоді щодо змін клімату, про вихід з якої Трамп оголосив у 2017 році зі словами "мене обрали, щоб представляти громадян Піттсбурга, а не Парижа".

Процес виходу з угоди реально завершився після президентських виборів 4 листопада. Байден повернув цей процес у зворотному напрямку.

Також новий президент підписав указ, який забороняє міграційним органам вдаватися до спроб видворити з країни людей, що прибули в США у дитинстві разом із батьками-нелегальними мігрантами.

Адміністрація Трампа чотири роки намагалася позбутися цієї ініціативи Барака Обами, відомої як програма DACA, хоча зрештою зазнала поразки в судах.

Також Байден призупинив процес виходу країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я, розпочатий його попередником, і зробив обов'язковим носіння масок та соціальне дистанціювання в усіх федеральних установах для держслужбовців.

"Я одразу розпочав роботу і вжив заходів для: контролю за пандемією; надання економічної допомоги; боротьби зі змінами клімату; просування расової справедливості", - написав Байден в офіційному акаунті в твіттері.

Прессекретарка нового президента Джен Псакі сказала, що найближчими днями Байден видаватиме укази в такому ж темпі.

Варто очікувати скасування запровадженої Трампом заборони на рекрутування в збройні сили трансгендерів і заборони на фінансову допомогу закордонним організаціям, які сприяють абортам.