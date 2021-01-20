Поетеса інавгурації у США. Хто така Аманда Горман

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У 2017 році Аманда Горман стала першим національним молодіжним поетом-лауреатом у США

Аманда Горман стала наймолодшою поетесою поміж тих поетів, які виступали на інавгурації президентів США. У своєму вірші вона закликала до "єдності та згуртованості".

Виступ поета на інавгурації президентів, обраних від Демократичної партії, вже став традицією у США. Раніше подібні виступи відбувалися на інавгураціях Джона Кеннеді (1961 рік), Білла Клінтона (1993 та 1997 роки) та Барака Обами (2009 та 2013 роки).

Аманда Горман стала шостою у переліку поетів, які виступали на інавгураціях. У 2017 році її обрали першим в історії національним молодіжним поетом-лауреатом у США.

Під час інавгурації 22-річна дівчина присвятила вірш "Пагорб, на який ми підіймаємось" як високопосадовцям, присутнім на церемонії у Вашингтоні, так і глобальній аудиторії, яка спостерігала за інавгурацією онлайн.

"Коли настає день, ми запитуємо себе, де ми можемо знайти світло у цій нескінченній тіні?" - так розпочався її п'ятихвилинний вірш.

Автор фото, EPA

Далі вона згадала про штурм Капітолію на початку цього місяця.

"Ми бачили силу, яка, скоріше б зруйнувала нашу націю, ніж стала її частиною, знищила б нашу країну, якби це означало затримку демократії", - заявила вона.

"І ці зусилля майже вдалися. Але хоча демократію можна періодично затримувати, її ніколи не можливо остаточно перемогти".

Автор фото, EPA

У своєму вірші Горман описує себе як "худу чорношкіру дівчину, чиї предки були рабами, і яку виховувала мати-одиначка".

"Я дуже хотіла використати свої слова, щоб стати точкою єдності, співпраці та спільності", - сказала поетеса перед інавгурацією програмі Newshour Всесвітньої служби BBC

"Я думаю, що мова йде про новий розділ (історії. - Ред.) Сполучених Штатів, про майбутнє, і це робиться завдяки елегантності та красі слів".

Раніше вона сказала New York Times, що не буде "жодним чином затьмарювати те, що ми бачили за останні кілька тижнів і, насмілюсь сказати, останні кілька років".

"Але те, що я справді прагну сказати у вірші, - це мати можливість використати мої слова, щоб уявити шлях, яким наша країна все ще може зібратися разом і все ще може зцілитися".

Горман заявила BBC, що надзвичайно зраділа, коли її обрали поетесою інавгурації.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2017 році Аманда Горман стала національним молодіжним поетом-лауреатом - першим в історії країни

Аманда Горман народилася у Лос-Анджелесі у 1998 році. У дитинстві вона мала дефект мовлення - так само як і новий президент США.

В інтерв'ю Los Angeles Times дівчина заявила, що це лише мотивувало її до публічних виступів.

"Коли вам потрібно навчитися вимовляти звуки [і] дуже піклуватися про вимову, це дає вам певне розуміння звуку, слухового досвіду", - сказала поетеса.

У 16 років Аманда Горман стала молодіжним поетом-лауреатом у Лос-Анджелесі. Три роки по тому, вивчаючи соціологію в Гарварді, вона стала національним молодіжним поетом-лауреатом - першим в історії країни.

У 2015 році вона опублікувала свою першу книгу "Той, для кого їжі недостатньо", а восени цього року має вийти її ілюстрована книга "Зміни співають".