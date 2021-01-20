Новий президент США: як зустріли Джо Байдена. Теленовини ВВС
У випуску 20 січня:
- Маски і 25 тисяч нацгвардійців - як відбувалася інавгурація 46-го президента США. Розповідаємо з місця подій у Вашингтоні.
- Чи зможе Байден бути жорсткішим із Путіном? А також - відносини з Північною Кореєю і комунікація з угрупованням Талібан. Якою буде зовнішня політика Джо Байдена.
- Чого чекати Україні - інтерв'ю з політичним оглядачем Віталієм Портниковим.
- Перший президент США із заїканням - як Джо Байден поборов мовну ваду.
- Що роблять президенти США на пенсії. Спойлер - можуть отримати величезну пенсію і розвідданні.
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