Новий президент США: як зустріли Джо Байдена. Теленовини ВВС

У випуску 20 січня:

  • Маски і 25 тисяч нацгвардійців - як відбувалася інавгурація 46-го президента США. Розповідаємо з місця подій у Вашингтоні.
  • Чи зможе Байден бути жорсткішим із Путіном? А також - відносини з Північною Кореєю і комунікація з угрупованням Талібан. Якою буде зовнішня політика Джо Байдена.
  • Чого чекати Україні - інтерв'ю з політичним оглядачем Віталієм Портниковим.
  • Перший президент США із заїканням - як Джо Байден поборов мовну ваду.
  • Що роблять президенти США на пенсії. Спойлер - можуть отримати величезну пенсію і розвідданні.

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