Без Трампа та ексцесів. Як Байден і Гарріс присягу складали
Без Трампа та ексцесів. Як Байден і Гарріс присягу складали
Джо Байден урочисто присягнув на вірність Сполученим Штатам.
Його конкурент на виборах і 45-й президент Дональд Трамп на церемонію не прибув, тож попередню адміністрацію представляв віцепрезидент Майк Пенс.
Джо Байдену 78 років. Він уже знає, що таке інавгурація.
У 2009 році на цьому ж місці на Капітолії він складав присягу віцепрезидента США.
А от Камала Гарріс стала першою в історії країни віцепрезиденткою.
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