Без Трампа та ексцесів. Як Байден і Гарріс присягу складали

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів

Без Трампа та ексцесів. Як Байден і Гарріс присягу складали

Джо Байден урочисто присягнув на вірність Сполученим Штатам.

Його конкурент на виборах і 45-й президент Дональд Трамп на церемонію не прибув, тож попередню адміністрацію представляв віцепрезидент Майк Пенс.

Джо Байдену 78 років. Він уже знає, що таке інавгурація.

У 2009 році на цьому ж місці на Капітолії він складав присягу віцепрезидента США.

А от Камала Гарріс стала першою в історії країни віцепрезиденткою.