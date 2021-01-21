ЄСПЛ визнав насильство проти учасників Майдану і присудив їм компенсації

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Європейський суд з прав людини виніс рішення у кількох справах, що стосуються порушення прав людини під час Майдану.

Йдеться зокрема про справи "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" і "Воронцов та інші проти України.

Суд підтвердив порушення низки пунктів Європейської конвенції з прав людини - зокрема, щодо катувань, права на безпеку та свободу, свободу зібрань та об'єднань, права на життя та на повагу до особистого життя.

Усі справи, які розглядав ЄСПЛ, стосувалися подій під час протестів часів Євромайдану у Києві та інших містах України. Зокрема - розгону протестувальників, їхніх затримань, викрадень активістів та жорсткого поводження.

Усі заявники стикалися з поліцією або так званими "тітушками", які так само діяли під контролем поліції. Позивачі говорили про жорстоке ставлення з боку правоохоронців, невиправдані затримання тощо.

ЄСПЛ дійшов висновку, що тодішня українська влада навмисно застосовувала неправомірну силу і що саме держава несе відповідальність за вбивство одного з протестувальників.

Неефективне розслідування

На думку суду, влада навмисно намагалася зірвати мирні акції протесту, застосовуючи надмірне насильство та незаконні затримання.

Також суд звернув увагу на те, що розслідування цих подій у багатьох випадках було неефективним. Зокрема, йдеться про вбивство Юрія Вербицького.

"Суд встановив, що не було проведено ефективного розслідування щодо викрадення, жорстокого поводження та смерті брата пана Вербицького (позивався до ЄСПЛ брат Юрія Вербицького - Ред.), якого 21 січня 2014 року невідомі викрали разом із Ігорем Луценком, і вбили", - йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Свій вердикт суд ухвалив 21 січня - на сьому річницю викрадення Луценка і Вербицького.

"Сім років тому мене викрала група тітушок з лікарні, куди я привіз пораненого учасника Майдану, Юрія Вербицького, науковця-сейсмолога зі Львова. Разом з Вербицьким нас катували і допитували протягом багатьох годин, потім викинули в різних місцях у різний час в районі південніше Києва. Через численні поранення Вербицький практично не мав змоги пересуватися і насмерть замерз у лісі", - згадує пан Луценко у своєму фейсбуці.

У коментарі BBC він розповів, що в Україні справа про його викрадення досі розглядається в судах:

"Усього було затримано п'ятеро осіб, один із них втік з-під домашнього арешту. Четверо інших - це безпосередні виконавці. Над одним із них - Медведем - суд триває вже 5 років. Ще одного - Волкова - затримали у 2017 році - незабаром, я сподіваюся, буде рішення першої інстанції. Ще двох затримали тільки навесні минулого року - їхні справи передали до суду лише на днях".

Пан Луценко вваажає свою справу відносно успішною серед майданівських, "бо можуть покарати хоч когось".

ЄСПЛ розпорядився, аби Україна виплатила частині позивачів компенсації за порушення, з якими вони мали справу, а також покрила їхні витрати на суд.