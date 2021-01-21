Підрив смертників у Багдаді: 20 загиблих, 40 поранених

Автор фото, Reuters

У центрі Багдада пролунали два вибухи. В обох випадках здетонували вибухівки смертників.

Загинули 20 людей, ще 40 постраждали.

Місцеві користувачі соцмереж повідомляють, що другий вибух нібито пролунав незабаром після першого - коли люди йшли до місця першого підриву, щоб допомогти пораненим.

Подібного не було в столиці Іраку вже кілька років. Останній самопідрив смертника стався у січні 2018-го, тоді загинули 35 людей.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибухи, проте підозрюють "Ісламську державу".

Автор фото, Reuters

Уряд Іраку ще у 2017 році повідомив про перемогу над "ІД", але деякі її прихильники продовжують свою діяльність - переважно у сільській місцевості.

Речник збройних сил Іраку Єхія Расул заявив, що підриви вчинили двоє смертників, коли їх переслідували працівники спецслужб.

Ціллю був ринок секонд-хенду на площі Таяран.

До місця з'їхалися автівки швидкої допомоги, аби доставити поранених до лікарень.

Автор фото, Reuters

Подібні напади після перемоги над "Ісламською державою", здобутої збройними силами Іраку за підтримки міжнародної коаліції стали рідкістю.

Колись "ІД" контролювала величезну територію площею 88 тисяч квадратних кілометрів - від східного Іраку до західної Сирії. На цих територіях мешкали майже 8 мільйонів людей.