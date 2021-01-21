Вона чи не вона: ветеранку Правого сектору підозрюють у конвоюванні українських полонених у Донецьку

В'ячеслав Шрамович

ВВС News Україна

Автор фото, Олена Білозерська Підпис до фото, Чи схожа жінка ліворуч на конвоїрку українських солдатів праворуч?

Учасницю боїв на Донбасі у складі добровольчих підрозділів Вікторію Котеленець з позивним "Фортуна" затримали у Києві. На думку слідчих, вона схожа на жінку, яка у серпні 2014 року конвоювала полонених українських військових у Донецьку.

Тепер "Фортуні" загрожує до 12 років в'язниці. Її арештували без права застави.

Затримання у Міністерстві ветеранів

Автор фото, Олена Білозерська Підпис до фото, Вікторія Котеленець у Широкиному

Вікторія Котеленець у 2015-2017 роках воювала на Донбасі у складі Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", а потім у Добровольчій українській армії.

До цього жила у Донецьку, звідки виїхала у 2015 році.

У 2015-2016 роках СБУ перевіряла її щодо причетності до так званої "ДНР", але доказів так і не виявили. Крім того, у 2016 році у неї вдома на Донеччині поліція шукала зброю і так само нічого не знайшла.

19 січня вона приїхала до Києва у Міністерство ветеранів, щоб отримати посвідчення Учасниці бойових дій. Саме там її і затримали.

Як розповів BBC News Україна адвокат жінки Віталій Цокур, справу веде Головне слідче управління Національної поліції.

Її підозрюють у двох злочинах: створення і участь у незаконному збройному формуванні, а також жорстоке поводження з військовополоненими.

Максимальний строк за це - 12 років в'язниці.

Затримання, за словами адвоката, відбулося з порушеннями - без належного захисту і протоколу, мовляв, жінка добровільно погодилася поїхати до суду, де її арештували до 20 березня без можливості застави.

"Максимальний запобіжний захід, який можна обрати. Їх застосовують при тяжких і особливо тяжких злочинах, пов'язаних з насильством. Крім того, потрібна обґрунтована підозра у тому, що особа вчинила злочин", - каже адвокат.

Які докази

Автор фото, "Комсомольская правда"

Віталій Цокур вважає, що підозри слідчих необґрунтовані: "Розписують участь Вікторій Котеленець у збройному формуванні з квітня 2014 року до серпня 2014 року. Але підтвердження майже нічого не дають".

Наразі відомо, що докази збирали з розповідей свідків - колишніх військових, який провели у тому самому "параді полонених".

"Це покази свідків, які пам'ятають, що коли йшла колона полонених по центру Донецька і були люди, які її конвоювали, то була така жінка-блондинка років 30-35. Вікторії на той момент було 23 роки", - відзначає адвокат.

"За її словами, на той момент вона взагалі була у Росії - з липня 2014 до початку 2015 року", - додає захисник.

Про те, що жінки не було тоді у Донецьку, програмі "Спецкор" на каналі "2+2" розповідали і її рідні - за їхніми словами, у них є докази, які вони вже наводили СБУ.

Адвокат Цокур каже, що свідкам, які нібито впізнали Вікторію серед конвоїрів "параду", показували фото чотирьох жінок, з яких реально схожим на "конвоїрку" з Донецька було лише зображення Вікторії: "Не було інших варіантів, окрім як вказувати на неї".

Інший доказ - портретна експертиза Криміналістичного центру МВС за фотографіями з соцмереж, яка вказала, що "особа на параді полонених" та Вікторія Котеленець - це одна й та сама людина.

При цьому захист жінки відзначає, що навіть у центрі МВС визнали проблеми з цими результатами, які не дають можливість говорити про стовідсоткову схожість.

Автор фото, Центр "Миротворець" Підпис до фото, Неофіційна експертиза "Миротворця" стверджує, що жінка з "параду" у Донецьку і Вікторія Котеленець - дві різі людини. Офіційна експертиза говорить, що ймовірність збігу є

Неофіційний центр "Миротворець" провів свою експертизу через програму NeuroIdentygraf - її висновок, що на фото дві різних жінки.

Крім того, у "Миротворці" твердять, що давно встановили, ким була "конвоїрка" - за їхніми даними, це Ольга Сухова.

Про непричетність Вікторії до подій у Донецьку говорить її подруга та ексбоєць ДУК ПС і Добровольчої української армії Олена Білозерська.

"Знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла у наш підрозділ, після того як втекла з окупованого Донецька. Жінка на фото з полоненими має довге світле волосся і справді зовні схожа на теперішню Вікторію, але Віка показала тоді багато своїх фото за літо 2014 - вона там виглядає зовсім по-іншому, має темну коротшу зачіску. За місяць, чи скільки там до "параду", таке волосся не відросте", - аргументує Олена Білозерська.

Автор фото, Група "Свободу Фортуні - Вікторії Котеленець" Підпис до фото, Чоловік Вікторії зараз продовжує служити у ЗСУ, у них двоє дітей

Національна поліція повідомлень про затримання Вікторії "Фортуни" Котеленець не робила.

У пресслужбі МВС порадили звернутися до заступника міністра Антона Геращенка. Він на питання BBC News Україна відзначив, що по ній наразі проводяться слідчі дії, та утримався від подальших коментарів.

BBC News Україна звернулась також з офіційним запитом до Національної поліції щодо цієї справи й очікує на відповідь.

Що далі

У соцмережах справу "Фортуни" порівнюють з затриманням Андрія Антоненка ("Ріфмастера") та інших фігурантів справи про вбивство Шеремета - візуальна частина доказів так само викликає питання у захисту.

"Висувається версія і знаходяться докази, які при цьому не доопрацьовуются реальною слідчою роботою", - вважає адвокат Віталій Цокур.

За його словами, зараз захист готуватиме апеляцію на арешт Вікторії - її тримають у Лук'янівському СІЗО.

"Вона нічого не робила, їй нічого переховуватися, у неї двоє дітей і чоловік служить у ЗСУ", - пояснює захисник.

Суд може розглянути апеляцію наступного тижня.

"Парад полонених"

Автор фото, Центр "Миротворець" Підпис до фото, "Парад полонених" у Донецьку провели як відповідь на День незалежності України у 2014 році. Правозахисники кажуть, що це можна розглядати як воєнний злочин

Той "парад полонених" відбувся на День незалежності України 24 серпня 2014 року у центрі Донецька.

Кілька десятків полонених бійців АТО провели центром міста під крики глядачів "Фашисти".

Їх охороняв конвой з багнетами - все робилося за аналогією з радянськими парадами полонених у кінці Другої світової війни.

Фото та репортаж з тих подій публікувала тоді російська "Комсомольская правда".

На зображеннях видно білявку з рушницею, яка охороняла колону.

"Дівчина-ополченка зі старою рушницею СВТ, часів Великої Вітчизняної і примкнутим ножовим багнетом, пускала полірованою сталлю зайчики. Здавалося, що ця сцена з минулого", - так описали її російські журналісти, що симпатизували "Новоросії".

Міжнародні правозахисні організації засудили такі дії.

"Хода в Донецьку порушує заборону Женевської конвенції на принизливе і образливе поводження, це образа гідності", - написала тоді на своїй сторінці у Twitter заступниця директора регіонального відділення правозахисної організації Human Rights Watch Рейчел Денбер.