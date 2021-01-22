Анальний секс помсти політикам: премію "Золотий хрін" отримав Андрій Любка

Автор фото, УНІАН

Роман "МУР" письменника Андрія Любки отримав премію "Золотий хрін" за найгірший опис сексу в українській літературі у 2020 році.

Це щорічна премія за "найгірший (недоречний, брутальний, позбавлений смаку) опис сексуальної сцени в художніх текстах сучасної української літератури". Шанси на перемогу є також у мастурбації та сумнівних описів прелюдії до інтиму.

Зараз "тріумфальною" стала сцена жорсткого сексу в одному зі штабів партій, яку автор зобразив як метафоричну помсту всім українським політикам - працівниці партії "вставляли за незаконну приватизацію" та анальним проникненням нагадували про "злочинний режим Януковича".

Найгірший літературний секс року

Автор фото, meridiancz.com

Андрій Любка "МУР"

Це роман про письменника на ім'я Роман, який хоче написати "малий український роман" - МУР (журі відзначило, що ігри зі словом "роман" та іменем "Роман" у сучасній українській літературі все ж уже були).

При цьому головний герой ще й шукає дружину, яка б стала для нього музою, і робить це емпіричним шляхом - тобто багато займається сексом. Особливо журі звернуло увагу на секс з функціонеркою одного з партійних штабів Міленою.

"Я дер її, як останню сучку. В якийсь момент я усвідомив, що це моя помста усій українській політиці. Оскільки українські політики роками мали нас усіх у дупі, то тепер я мав у дупу її, українську політику. Я вставляв їй за незаконну приватизацію, бив по сраці за вбивство Чорновола, тягнув за волосся за Стіл національної єдності і поразку Помаранчевої революції, … за злочинний режим Януковича й політичні репресії, і кінчив у неї, навіть не спробувавши вийти, за всі сфальсифіковані вибори і змарновані надії нашого народу! Ось що я думаю про їхню політику".

"Ось так невинна дівчина, яка просто шукала роботу, постраждала за всю політику", - відзначив один з членів журі Андрій Дрозда.

Номінанти

Серед цьогорічних претендентів на "Золотий хрін" також були:

Автор фото, books-xxi.com.ua

Юрій Андрухович "Радіо Ніч"

Роман розповідає про кохання літнього музиканта Йосипа Ротського, який ховається від спецслужб, та професійної кілерки на ім'я Аніма.

Вони сперечаються про розмір його пеніса, секс описують словами "потертися лобиком лобка" й ліричний герой співає "похвали її піхві".

"Вільною від хаотичних пестощів рукою вона потяглася по його напнутий пуч і без зайвих мануально-оральних прелюдій, а також відхилень і неточностей, підштовхнула до себе в міжніжжя. Обоє напружено зітхнули в цілковитому захваті. Чи то ще тільки у передчутті цілковитого захвату.

Без преза? - нагадав Ротський четвертий обов'язковий пункт коїтальної згоди.

На перші три було й так запізно".

Автор фото, knigolove.com.ua

Гліб Гусєв "Не святий"

У дебютному романі автора розповідається про маріупольські пригоди напіввірменина з Туркменістану Артема Щербакова, його лінгвістичні асоціації з кунілінгусом та уроки від найвродливішої жінки міста (на ім'я Сатана).

"- Про алфавіт знаєш? - сказала Сатана. - Бачу, що знаєш. Ідея правильна. Але алфавіт — це монотонно. Пиши фрази, будь-які. Можна вірші Євтушенка. Євтушенка я люблю.

Віршів Євтушенка я не знав. Узявся виписувати перше, що спало на думку. Туркменістане, люба вітчизно, краю мій рідний…"

Автор фото, kayalabooks.com

Вадим Яковлев "Там, де починається територія"

Ще один дебютний роман - від письменника/письменниці з Одеси: Вадим Яковлев позиціонує себе як бігендерна особа.

Це антиутопія про подорожі найманого вбивці Діметроса і його коханки-транссексуалки Олесі по чотирьох державних утвореннях на місці сучасної України. Іноді це завдає болю ліричному герою.

"Раптовий біль пронизує нижче спини, і я несвідомо і хапливо кидаю погляд на свої ноги. Оксана закинула їх собі на спину і хтиво дивиться. Знову відчуваю цей біль і усвідомлюю, що він йде від моєї дупи. Вона вставила в неї пальці.

- Мені боляче, - промовляю знавіснілим голосом, втративши через ці стрибки з однієї реальності в іншу моральні і фізичні сили опиратися.

- Знаю, - ласкаво відказує Оксана і ще навальніше встромляє свої хижі пальці".

Автор фото, starylev.com.ua

Софія Андрухович "Амадока"

Роман про забуття та зникнення цілих культур привабив журі тим, що в ньому "сексу багато, він буквально скрізь". Але через психологічні проблеми героїв цей секс у "Амадоці" жорсткий і не схоже, щоб він комусь з учасників приносив багато радості.

"Твоє зап'ястя опинилося у зап'ястях стегон, долоня вперлась у куприкову кістку. Лівою рукою ти тримав її за плечі, ліктем притримуючи голову. Ти наблизив її обличчя до своєї щоки, намагаючись зафіксувати, щоби струшувати нею якнайменше. Її лице, перекреслене шрамами на сегменти, було вкрите прозорим пушком. Випадково торкнувшись носом її шиї, ти відчув, що її піт тепер став крижаним. Але там, де зав'язла твоя права рука, ставало дедалі тісніше, дедалі спекотніше. Ковзка плоть пульсувала, розбухаючи, і твоя долоня пульсувала з нею в такт, не намагаючись вирватися з пастки".

Автор фото, folio.com.ua

Дана Оханська "КОХАЙТЕ_ся"

Книга моделі, власниці модельного агентства, дизайнерки еротичного одягу та фіналістки "Холостяка-10". Це збірка еротичної лірики, яку сама авторка радить читати перед сном на вушко коханій людині. Чи вдасться при цьому заснути, Дана не уточнює.

"З тобою можна без прелюдій - стань позаду.

Волосся в "кінський хвіст" збери й тягни.

Вже досить ніжностей - я хочу трохи яду.

Без краплі совісті. Без відчуття вини".

Автор фото, ukrideabook.com.ua

Антін Мухарський "Карантин. Непристойні автобіографічні оповідки, написані під час карантинної самоізоляції в українському селі Плесецьке під Києвом…"

Автобіографічна книга, яка привернула увагу журі "словами "непристойні оповідки" і трусами на обкладинці". І хоча там очікували після цього на більше, словесні обороти в описі першого сексу оповідача з дівчиною Іванною з Одеси все ж зачепили критиків.

"У кілька прийомів роздягнувши дівчину (вона, до речі, мені у цьому дуже делікатно й ніжно допомагала), я нарешті дістався до того пункту наміченої програми, який називався "стимуляція ерогенних зон". Висолопивши язика, зашерхлим від зневоднення м'язом я облизував її тугі дівочі груди й паралельно десь щось намагався стимулювати у зоні паху, з жахом констатуючи абсолютну відсутність будь-яких тектонічних зрушень у зоні мого зів'ялого тюльпана. Але раптом сталося маленьке диво. Її делікатні зойки й волога, яку я раптом відчув на своїй долоні, викликали й у мені приплив теплої хвилі. Тюльпан ворухнувся і почав оживати".

Автор фото, "Золотий хрін"

Раніше приз глядацьких симпатій ("Хрін глядацьких симпатій") виборов той-таки Андрій Любка з романом "МУР".

Церемонія нагородження цього разу проходила дистанційно, що, втім, не завадило загальній атмосфері інтимності навколо премії - було багато загадок про карантинну еротику в "Декамероні".

До журі цьогорічного "Золотого хріну" увійшли журналістка і засновниця проєкту "Рагу.лі" Таня Микитенко, літературний критик Юрій Володарський, літературна критикиня Тетяна Трофименко, а також журналіст і блогер Андрій Дрозда.