Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові. Поліція затримала власника і орендаря приміщення

Автор фото, прокуратура Харківської області

Правоохоронці затримали трьох людей в рамках розслідування справи про пожежу в нелегальному будинку для літніх людей у Харкові, в якій загинули 15 осіб.

Як повідомляє прокуратура Харківської області, затримані наразі троє осіб: власник приміщення, де відбулась пожежа, орендар та адміністратор нелегального закладу.

У їхніх помешканнях правоохоронці проводять обшуки.

Автор фото, прокуратура Харківської області

"Причетність затриманих до роботи цього будинку підтверджується допитами свідків, протоколом огляду місця події, а також іншими документами", - кажуть в прокуратурі.

Окрім того правоохоронці додають, що продовжують встановлювати інших осіб, причетних до роботи закладу.

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Що відомо

Жертвами вчорашньої пожежі у харківському будинку для літніх людей стали 15 осіб, також повідомлялося про 5 постраждалих.

Президент Зеленський напередодні дав доручення створити комісію, яка з'ясує причини пожежі та розробить рекомендації, як цього уникнути на майбутнє.

Через пожежу у четвер уряд зібрався на термінове засідання створив таку комісію.

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Під час цього засідання представники МВС повідомили, що, за словами свідків, на момент пожежі у будівлі перебували 27 чи 28 людей похилого віку та четверо людей з обслуговуючого персоналу.

Спершу озвучувалася версія, що причиною займання стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Проте згодом керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що, за попередніми даними, у будівлі мали ремонтувати газове обладнання, і задимлення було біля газового лічильника.

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Нелегальний притулок?

Крім того, за словами керівника Нацполіції, документи підтверджують лише право на власність будинку, проте документів про те, що там легально працював будинок для літніх людей - відсутні.

"Це приватний будинок, ми попередньо встановили власника цього будинку, який здав його в оренду. Цього власника ми перевіряємо на наявність ще кількох таких будинків, які теж, можливо, були переобладнані в будинки для літніх людей", - заявив Ігор Клименко.

За його словами, поліція вже виявила ще принаймні один такий будинок, де перебували 24 літні людини.

"І на цей будинок також немає відповідних документів", - додав пан Клименко.

Наразі власника будинку розшукують. Крім того, за словами представників МВС, вирішується питання із затриманням співорендарки, яка перебуває на лікарняному після операції. Біля її палати у лікарні чергують правоохоронці.

Про те, що "пансіонат працював не у правовому полі" заявила і міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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Будинок "взагалі не існує на планах міста"

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, "особливий цинізм полягає в тому, що цей будинок рекламувався на телебаченні та в інтернеті як "Золотий вік". Він наголосив, що цей будинок "взагалі не існує на планах міста".

Раніше директор обласного департаменту соціального захисту Юрій Шпара заявив "Суспільному", що за адресою будинку, де сталася пожежа, не було зареєстровано жодної установи для літніх людей.

"Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці... Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", - повідомив чиновник.

Як повідомив в коментарі виданню "Страна" виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов діяльність закладу не обмежувалася лише доглядом за літніми.

"У будівлі, де сьогодні сталася пожежа, був і так званий будинок для літніх людей, і незаконно працював реабілітаційний центр", - заявив пан Терехов.