Відео Навального про "палац Путіна" зібрало рекордні перегляди

Автор фото, palace.navalny.com

Фільм Олексія Навального "Палац для Путіна" набрав уже понад 53 мільйони переглядів на Youtube.

Це рекорд для відео Навального. Тепер уже другий за популярністю його фільм - "Він вам не Димон", випущений у 2017 році, - на сьогодні зібрав 38 мільйонів переглядів. У тому відео розповідалося про майно Дмитра Мєдвєдєва, тоді прем'єр-міністра РФ.

Розслідування про "палац Путіна" оприлюднили у вівторок, 19 січня. Двогодинний фільм розповідає про розкішний палац на узбережжі Чорного моря, який, як твердить Навальний, належить президенту Володимиру Путіну і фінансується людьми з його оточення.

У день виходу розслідування набрало найбільше переглядів не лише серед російськомовних відео, а й в усіх сегментах Youtube, повідомляло видання "МБХ Медіа" з посиланням на аналітичну компанію BloggerBase.

У Кремлі розслідування назвали "необґрунтованими твердженнями, маячнею і компіляцією".

"Це відео побило рекорд російськомовного Youtube за кількістю переглядів у перші 48 годин після публікації", - розповіли "Комерсанту" у великій міжнародній медіамережі.

"Це відео, що набирає перегляди найшвидше за кілька років, - навіть на тлі галасу навколо естради, Тіматі та Моргенштерна", - сказав газеті топменеджер однієї з найбільших рекламних груп.

Коментар медіаекспертки Ксенії Болецької:

"Як я розумію, відео Навального про палац Путіна сьогодні стало найпопулярнішим нерозважальним відео російською мовою в Youtube за всю історію", - каже Болецька (на момент коментаря у відео було 42 млн переглядів - Ред.).

"Чому я думаю, що "Палац" обігнав усіх, адже офіційних даних Youtube про це немає?

У пабліку я не знайшла топу найпопулярніших відео російською за всі роки або хоча б за 2020 рік, є лише динамічні топи музичних відео по Росії. Є ще, звісно, топ-500 глобального Youtube, де від Росії багато "Маші і ведмедя". Але щоб лише увійти в цей топ треба зібрати не менше 0,5 мільярда переглядів.

Нарешті, є набагато більш корисні в цій ситуації топи найпопулярніших відео по Росії окремо за 2018-й, 2019-й і 2020-й роки, які публікував місцевий офіс Google. З цих топів зрозуміло, що у 2018 році найпопулярнішим нерозважальним відео - тобто не музика, не мультфільм, не стендап, не шоу - було інтерв'ю Дудя з Івлеєвою (зараз 33,5 млн переглядів), у 2019 році - його ж Беслан (зараз 22,5 млн переглядів), у 2020-му - його ж інтерв'ю зі Щербаковим (зараз 22,1 млн переглядів).

Для точності я ще заглянула в табличку популярних відео, яку склав VTimes. Тому я думаю, "Палац" зараз лідер у Росії серед нерозважальних відео".