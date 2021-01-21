Пожежа у Харкові: загинули щонайменше 15 людей з будинку для літніх

Автор фото, dsns.gov.ua/

Щонайменше 15 людей стали жертвами пожежі у харківському будинку для літніх людей.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежу вже локалізовано. Вона виникла на другому поверсі житлового будинку, переобладнаного на будинок для літніх людей.

За даними ДСНС, на місці пожежі знайшли тіла 15 людей. 9 людей врятовані.

Про пожежу на своєму Телеграм-каналі повідомив і президент Зеленський.

"За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Він також дав доручення створити комісію, яка з'ясує причини пожежі та розробить рекомендації, як цього уникнути на майбутнє.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила про 15 загиблих та 11 постраждалих від пожежі.

За її словами, "трагедія сталася у приватному пансіонаті для літніх людей "Золотий час". На місці пожежі нині перебуває керівник Харківської обласної прокуратури. За попередніми даними, як йдеться у дописі Генпрокурора, є необережне поводження з електронагрівальними приладами. За фактом порушення правил пожежної безпеки відкрили кримінальне провадження.