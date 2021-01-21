Берні прийшов за пенсією? Як фото Сандерса з інавгурації стало мемом
79-річний Берні Сандерс, американський політик та сенатор від штату Вірджинія, а також один із фаворитів минулих президентських перегонів у США дуже виділявся на тлі урочисто одягнених гостей на інавгурації президента Байдена.
Він прийшов на церемонію у куртці та рукавичках.
Фото, на якому Берні Сандерс сидить на самоті під час інавгурації, стало новим мемом у соцмережах. Користувачі вставляли це фото і в історичний контекст, і у кадри з відомих фільмів.
"Месники" і "Володар перснів"
Завдяки своєму незвичному вигляду та соцмережам, Терні Сандерс став членом команди "Месників" та одним з героїв "Володаря перснів".
Звісно, користувачі не могли обійти і "Гаррі Поттера".
А ще він став співрозмовником героя Тома Генкса з фільму "Форест Ґамп".
"Мій сусід Берні", - жартує користувач Twitter, додавши кадр із аніме "Мій сусід Тоторо" до фото Берні Сандерса.
Нова Саманта?
Користувачі соцмереж не забули і про серіали. Раніше автори серіалу "Секс і місто" повідомили про його продовження, але вже без героїні Кім Кеттролл. То може, "новою Самантою" стане Берні?
У "Грі престолів" хтось уявляє Берні Сандерса як Брана Старка, а хтось одразу саджає на Залізний трон.
Звісно, не обійшлося і без екранізації "Шерлока".
Зірка сцени та учасник дебатів
Сенатор Сандерс також опинився серед учасників кількох історичних фото. На одному з них - легендарному "Обіді на хмарочосі" - він серед робітників.
"Берні, що ж ти робиш! Там же йде вистава!", - пише інший користувач.
А ще соцмережі загадали про інцидент цієї виборчої кампанії у США, коли під час дебатів між колишнім віцепрезидентом Майком Пенсом та Камалою Гарріс на голову Пенса сіла муха. "Це міг бути Берні", - припустив один з користувачів.
А може він просто прийшов за пенсією?
Користувачі соцмереж в Україні також приєдналися до загального захоплення Берні Сандерсом.