Берні прийшов за пенсією? Як фото Сандерса з інавгурації стало мемом

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79-річний Берні Сандерс, американський політик та сенатор від штату Вірджинія, а також один із фаворитів минулих президентських перегонів у США дуже виділявся на тлі урочисто одягнених гостей на інавгурації президента Байдена.

Він прийшов на церемонію у куртці та рукавичках.

Фото, на якому Берні Сандерс сидить на самоті під час інавгурації, стало новим мемом у соцмережах. Користувачі вставляли це фото і в історичний контекст, і у кадри з відомих фільмів.

"Месники" і "Володар перснів"

Завдяки своєму незвичному вигляду та соцмережам, Терні Сандерс став членом команди "Месників" та одним з героїв "Володаря перснів".

Автор фото, SNowpointexe/Twitter

Автор фото, BernieBlunders/Twitter

Звісно, користувачі не могли обійти і "Гаррі Поттера".

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А ще він став співрозмовником героя Тома Генкса з фільму "Форест Ґамп".

Автор фото, The PurpleDrazi/Twitter

"Мій сусід Берні", - жартує користувач Twitter, додавши кадр із аніме "Мій сусід Тоторо" до фото Берні Сандерса.

Автор фото, PAolotheandal/Twitter

Нова Саманта?

Користувачі соцмереж не забули і про серіали. Раніше автори серіалу "Секс і місто" повідомили про його продовження, але вже без героїні Кім Кеттролл. То може, "новою Самантою" стане Берні?

Автор фото, Diet_prada/Instagram

У "Грі престолів" хтось уявляє Берні Сандерса як Брана Старка, а хтось одразу саджає на Залізний трон.

Автор фото, Natalie_gov/Twitter

Автор фото, TheJessieWoo/Twitter

Звісно, не обійшлося і без екранізації "Шерлока".

Зірка сцени та учасник дебатів

Сенатор Сандерс також опинився серед учасників кількох історичних фото. На одному з них - легендарному "Обіді на хмарочосі" - він серед робітників.

Автор фото, Darrenrovell/Twitter

"Берні, що ж ти робиш! Там же йде вистава!", - пише інший користувач.

Автор фото, HERPRIDE/Twitter

А ще соцмережі загадали про інцидент цієї виборчої кампанії у США, коли під час дебатів між колишнім віцепрезидентом Майком Пенсом та Камалою Гарріс на голову Пенса сіла муха. "Це міг бути Берні", - припустив один з користувачів.

Автор фото, AFP/GETTY IMAGES

А може він просто прийшов за пенсією?

Користувачі соцмереж в Україні також приєдналися до загального захоплення Берні Сандерсом.