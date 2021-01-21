"Проводив ритуальний обряд": деталі резонансного вбивства в Одесі

Анна Гринів

для ВВС News Україна, Одеса

Автор фото, od.npu.gov.ua

20 січня в Одесі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві двох людей. З'явилися нові подробиці моторошного злочину.

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"Я так захотів", - вигукнув підозрюваний, коли його затримували. Так він пояснив причину свого вчинку.

Четверо поліцейських ледь пораються, але все ж саджають до службової автівки чоловіка. Навколо - шоковані перехожі та сусіди. Вони і подзвонили на 102, коли побачили, як підозрюваний прогулювався двором з головою у руках.

Автор фото, od.npu.gov.ua Підпис до фото, Шокуючий злочин стався у спальному районі Одеси

Приголомшливий злочин стався у спальному районі Одеси. Поліція приїхала на виклик та виявила у квартирі багатоповерхівки двох загиблих. Це були батько та знайомий підозрюваного. Подробиці вбивства шокують.

"Ножем відрізав голову та розрізав черевну порожнину батьку, а своєму товаришу завдав численних ножових поранень у шию та тулуб", - розповів очільник Головного Управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех.

30-річний одесит орендував цю квартиру разом з батьком та знайомим. Сусіди кажуть, що бачили чоловіка не часто, але коли з'являвся, був у "неадекватному стані" та дивно себе поводив.

Телеграм-каналами Одеси активно шириться інформація про те, що чоловіка неодноразово звільняли з роботи у готелях за агресивну поведінку.

Під час затримання чоловік зберігав спокій. Повідомив, що повністю усвідомлює скоєне та пояснив, що позбавив життя батька та знайомого під час ритуального обряду.

Наразі психічний стан підозрюваного перевіряють, призначено низку експертиз.

Як пояснює психіатр із 40-річним стажем Віктор Пахмурний, такі страшні злочини не завжди скоюють люди з розладами. Додав, що завчасних висновків робити не буде, але характер злочину та поведінка вказує на стан зміненої свідомості.

"Ми знаємо багато випадків, коли нормальні люди, з огляду на їхній психічний стан, скоюють такі вбивства. У цьому випадку могло вплинути зловживання наркотиками", - додав Віктор Пахмурний.

22 січня чоловіку обиратимуть запобіжний захід. Його можуть позбавити волі на строк від 10-15 років або ув'язнити довічно.