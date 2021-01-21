Чому спалахнула смертельна пожежа у Харкові. Теленовини ВВС
У випуску 21 січня:
- 15 загиблих, ще п'ятеро - в лікарні. Такі наслідки пожежі в неліцензованому будинку опіки над літніми людьми в Харкові. Репортаж про трагедію в місті, і які вона матиме наслідки;
- Європейський суд з прав людини визнав відповідальною за насильство проти активістів Майдану в 2014 році українську державу. Що означає рішення ЄСПЛ? Подробиці з Брюсселя;
- "Палац Путіна на березі моря", Або чому цей шалено популярний фільм став викликом Навального, кинутим господарю Кремля;
- Місць у реанімації немає, а тяжкі хворі все прибувають. Репортаж із нічної зміни у лондонській лікарні.
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