У переході в центрі Києва обвалилася стеля

Автор фото, КМДА

У підземному переході на Майдані Незалежності, поблизу одного з виходів, зі стелі впала частина підвісної конструкції. Це підтвердили у КМДА.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Причини з'ясовуються. На місці працюють представники КП ШЕУ Шевченківського району", - додали в адміністрації.

Там також розповіли, що капітальний ремонт у цьому переході востаннє був у 2002 році.

А підвісну стелю, яка тепер упала, облаштували до Чемпіонату Європи з футболу, який проходив в Україні та Польщі у 2012 році. Роботи, кажуть в КМДА, виконувала приватна підрядна організація.

Один із входів у перехід на Майдані Незалежності тимчасово закрито.

Автор фото, Київ оперативний

Автор фото, Київ оперативний