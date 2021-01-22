Україна чи Росія? Скандал навколо української блогерки з TikTok

Автор фото, Di Rubens / Youtube

З минулого тижня в українських соцмережах гуде скандал навколо української блогерки, яку звинувачують в непатріотичності.

Вона ж усю критику називає фейками і жаліється, що стала жертвою цькування.

Тим часом дівчину вже внесли до бази "Миротворець", а від співпраці з нею відмовляються відомі бренди.

Розповідаємо головне, що відомо про цю історію.

Автор фото, AFP

З чого все почалося

13 січня український військовослужбовець Анатолій Штефан, відомий за позивним "Штірліц", оприлюднив у своєму фейсбуці фрагмент відео, яке двоє людей - хлопець і дівчина - знімали на Майдані Незалежності.

На ньому на питання "Росія чи Україна?" дівчина - популярна українська TikTok-блогерка Di.Rubens - відповідає "Росія".

З підпису під відео - "Какая твоя любимая страна?" - можна зробити висновок, що саме це було темою відео. Проте згодом сама блогерка озвучить іншу версію.

У своїй публікації Анатолій Штефан поскаржився на нестачу патріотичного виховання молоді й запропонував свою допомогу в тому, аби придбати дівчині квитка до Росії - "до місця її вибору".

Автор фото, Анатолій Штефан / Facebook

Він обурився зокрема і тим, що ефір, який зрештою набрав понад 2 мільйона переглядів, вели з центру Києва, де сім років тому відбувалися події Революції гідності.

Поступово пост військовослужбовця став набирати популярність і блогерка незабаром поскаржилася на цькування.

У мережі, зокрема в анонімних телеграм-каналах, стали публікувати особисті дані дівчини: як-от справжнє ім'я, мобільний телефон та адресу проживання. Кілька днів тому її внесли до бази "Миротворець".

Di.Rubens зрештою видалила свою сторінку у Facebook і те відео зі своєї сторінки у TikTok.

Автор фото, AFP

Відповідь блогерки

Упродовж кількох наступних днів після посту військового дівчина продовжувала викладати в TikTok різні розважальні відео, але згодом почала публікувати звернення щодо конфлікту з Андрієм Штефаном.

У першому вона назвала Штефана "офіцером Генштабу Збройних сил України, який мріє стати головним цензором TikTok".

"Хто зупинить нового борця за чистоту нації, готового відслідковувати, залякувати і переслідувати людей як у соцмережах, так і на вулиці", - обурилася Di.Rubens.

Вже у другому вона повідомила, що готує на Штефана позов до суду і звернулася до українських ЗМІ, які, на її думку, поширюють фейки щодо неї.

Свою версію подій вона оприлюднила в Youtube. Каже, що вирізаний військовим фрагмент спотворює реальну картину того, що відбувалося на записі.

За словами блогерки, це було відео в популярному в TikTok форматі, коли людина має обрати один із запропонованих варіантів. Насправді, каже вона, нібито йшлося не про улюблену країну, а про країну, якою ти б хотіла подорожувати.

Ширша версія відео, яку вона оприлюднила, свідчить, що дівчина також відповідала на питання "Росія чи Казахстан?" (обрала Казахстан), "Казахстан чи Вірменія?" (обрала Вірменію), "Вірменія чи Індонезія?" (обрала Індонезію).

Коли ж справа дійшла до питання "Україна чи Росія?" Di.Rubens обрала Росію. Запевняє: просто тому, що живе в Україні й вже й так встигла побувати в багатьох українських регіонах.

А підпис під відео "Какая твоя любимая страна?", каже дівчина, насправді був не заголовком і темою ролику, а зверненням до підписників - аби вони відповідали на це запитання в коментарях.

Di.Rubens твердить, що фрагмент, який поширюють в соцмережах, спотворює реальну ситуацію і провокує цькування щодо неї.

Автор фото, AFP

"Я не закликав до агресії щодо неї"

Анатолій Штефан в інтерв'ю УНІАН розповів, що такі виправдання з боку блогерки його не переконують.

"Пані Таїсія після "наступальної фази" і посмішок перейшла до зміни формату на "жертву". Вона вже каже: "Я відповідала, яку країну хочу відвідати, а не яка моя улюблена країна". Але відео було чітко підписано: "Яка твоя улюблена країна?". Таких відео було шість або сім, і ніде не питали про: "Де ви хочете подорожувати?", - каже Штефан.

Він також звернув увагу на те, що цю історію швидко підхопили в інформаційному просторі РФ: там, каже Штефан, роблять акценти на "громадянській війні" та тому, що "ЗСУ воюють із мирним населенням".

"Я негативно ставлюся до того, що навколо неї стільки агресії. Я всюди писав, що не закликаю до агресії. Таких закликів не могло бути апріорі".

Міноборони на своїй сторінці в фейсбуці в дещо саркастичній манері заявило, що чекає на скаргу від блогерки.

"Міноборони з нетерпінням чекає анонсованої скарги громадянки на офіцера ЗС України Анатолія Штефана "Штірліца". Питання буде на особливому контролі. Контрольне питання буде особливим: Україні чи Росія?".

Di.Rubens відповіла відомству окремим відео, яке показово записала українською: "Відповідь на контрольне питання Міноборони. Для мене поняття вибору (між Україною і Росією - Ред.) не стояло і не буде стояти апріорі. Я українка і пишаюся цим", - заявила блогерка.

Автор фото, AFP

Прощавай, реклама?

В одному лише TikTok у Таїсії Онацької (Di.Rubens) - майже три мільйони підписників.

Одразу кілька брендів заявили про відмову від подальшої співпраці з блогеркою - попри її пояснення.

Зокрема йдеться про мережу магазинів електроніки "Алло", де сказали, що не поділяють позиції Di.Rubens, а також торгівельні марки Borjomi та Nestle.

"Nestle керується у своїй практиці засадами добропорядності та повного дотримання усіх законів. Ми поділяємо українські цінності та шануємо нашу країну. З 1 січня 2020 року ми не співпрацюємо зі згаданим блогером", - заявили в компанії.