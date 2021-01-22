Два тижні солдати охороняли Капітолій і там же спали. А тепер їх вигнали на вулицю

Кирило Белянінов

ВВС, Вашингтон

Автор фото, EPA Підпис до фото, Коли з Капітолія вигнали натовп трампістів, туди увійшли війська Національної гвардії. Подібні сцени стали там звичними.

Кілька тисяч військових Національної гвардії, що охороняли Капітолій напередодні та під час інавгурації президента США, несподівано попросили залишити будівлі Конгресу.

Тепер відпочивати після чергування вони змушені у підземних гаражах у центрі Вашингтона.

Солдати і офіцери гвардії, яких доправили до Вашингтона після вторгнення до будівлі Конгресу натовпу прихильників Дональда Трампа, вже за добу після інавгурації нового президента несподівано опинилися у стані "безхатченків".

Увечері в четвер, 21 січня, підрозділам наказали залишити будівлі Конгресу, де вони перебували останні два тижні. Тепер, після 12 годин чергування, військовим запропонували відпочивати у підземних гаражах неподалік від Капітолійського пагорба.

Як стверджує вашингтонське видання Politico, один з підрозділів, що був у будівлі Сенату США, несподівано отримав розпорядження про те, що вільні від служби військові більше не можуть перебувати у приміщеннях Конгресу і мають розміститися у підземному гаражі неподалік. Загону з 5 000 людей запропонували користуватися єдиною розеткою і одним туалетом.

"Ще вчора десятки сенаторів і конгресменів проходили повз нас, роблячи фотографії, потискуючи нам руки та дякуючи за службу, - розповів Politico один з військовослужбовців. - А вже за 24 години ми виявились їм не потрібні й вони відправили нас у дальній кут на підземній стоянці. У мене таке відчуття, що нас зрадили".

Автор фото, EPA

Ще один військовий сказав, що в четвер підрозділи Нацгвардії отримали наказ залишити Капітолійський пагорб і розмістити мобільні центри управління і оперативні штаби у найближчих готелях. Відпочивати солдатам, за його словами, дійсно запропонували у підземних гаражах.

За словами деяких силовиків, причиною стали скарги деяких членів Конгресу на те, що солдати, що відпочивають від служби і ночують в коридорах будівлі Конгресу, не завжди носять маски та наражають законодавців на небезпеку.

Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер назвав повідомлення про "виселення" Нацгвардії з будівель Капітолія обурливими, додавши, що поки що він нічого не знає про те, де зараз перебувають військовослужбовці.

"Якщо це правда, то це обурює, - написав він у Twitter. - Я в цьому обов'язково розберуся".

Республіканка Еліз Стефаник з Палати представників назвала це рішення "абсолютно неприйнятним".

Сенатор Мартін Хейнріх написав у Twitter, що готовий надати свій власний офіс для розміщення військовослужбовців.