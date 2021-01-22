Два тижні солдати охороняли Капітолій і там же спали. А тепер їх вигнали на вулицю
- Кирило Белянінов
- ВВС, Вашингтон
Кілька тисяч військових Національної гвардії, що охороняли Капітолій напередодні та під час інавгурації президента США, несподівано попросили залишити будівлі Конгресу.
Тепер відпочивати після чергування вони змушені у підземних гаражах у центрі Вашингтона.
Солдати і офіцери гвардії, яких доправили до Вашингтона після вторгнення до будівлі Конгресу натовпу прихильників Дональда Трампа, вже за добу після інавгурації нового президента несподівано опинилися у стані "безхатченків".
Увечері в четвер, 21 січня, підрозділам наказали залишити будівлі Конгресу, де вони перебували останні два тижні. Тепер, після 12 годин чергування, військовим запропонували відпочивати у підземних гаражах неподалік від Капітолійського пагорба.
Як стверджує вашингтонське видання Politico, один з підрозділів, що був у будівлі Сенату США, несподівано отримав розпорядження про те, що вільні від служби військові більше не можуть перебувати у приміщеннях Конгресу і мають розміститися у підземному гаражі неподалік. Загону з 5 000 людей запропонували користуватися єдиною розеткою і одним туалетом.
"Ще вчора десятки сенаторів і конгресменів проходили повз нас, роблячи фотографії, потискуючи нам руки та дякуючи за службу, - розповів Politico один з військовослужбовців. - А вже за 24 години ми виявились їм не потрібні й вони відправили нас у дальній кут на підземній стоянці. У мене таке відчуття, що нас зрадили".
Ще один військовий сказав, що в четвер підрозділи Нацгвардії отримали наказ залишити Капітолійський пагорб і розмістити мобільні центри управління і оперативні штаби у найближчих готелях. Відпочивати солдатам, за його словами, дійсно запропонували у підземних гаражах.
За словами деяких силовиків, причиною стали скарги деяких членів Конгресу на те, що солдати, що відпочивають від служби і ночують в коридорах будівлі Конгресу, не завжди носять маски та наражають законодавців на небезпеку.
Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер назвав повідомлення про "виселення" Нацгвардії з будівель Капітолія обурливими, додавши, що поки що він нічого не знає про те, де зараз перебувають військовослужбовці.
"Якщо це правда, то це обурює, - написав він у Twitter. - Я в цьому обов'язково розберуся".
Республіканка Еліз Стефаник з Палати представників назвала це рішення "абсолютно неприйнятним".
Сенатор Мартін Хейнріх написав у Twitter, що готовий надати свій власний офіс для розміщення військовослужбовців.