"Миколаївський Рембо". КОРД з боями затримав озброєного до зубів чоловіка

Автор фото, Нацполіція

На Миколаївщині затримали чоловіка, який 21 січня завдав ножових поранень своєму батькові, а згодом відкрив вогонь по працівниках поліції.

Як розповідають правоохоронці, йдеться про 36-річного мешканця села Доманівка, який відрізав своєму батькові ніс, губи та статевий орган.

Згодом, коли на місце прибули поліцейські, він почав по них стріляти - троє правоохоронців отримали поранення.

Згодом на місце приїхали спецпризначенці КОРДу (корпус оперативно-раптової дії), вибухотехніки та керівники місцевої поліції.

Автор фото, Нацполіція

В ході спецоперації нападника, вдягненого в бронежилет та камуфляжну форму, вдалося затримати.

Його дім був схожий на захищену фортецю.

Автор фото, Національна поліція Підпис до фото, Затриманий у центрі

В будинку чоловіка виявили розтяжки, які приводились у дію за допомогою радіозв'язку, - станція керування для спрацювання вибухівки була у нього.

Також в помешканні нападника знайшли зброю, набої, вибухівку та пристрій нічного бачення.

Автор фото, Нацполіція

Затриманому інкримінують дві статті кримінального кодексу - про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та посягання на життя правоохоронців.

Йому загрожує довічне ув'язнення.