"Миколаївський Рембо". КОРД з боями затримав озброєного до зубів чоловіка
На Миколаївщині затримали чоловіка, який 21 січня завдав ножових поранень своєму батькові, а згодом відкрив вогонь по працівниках поліції.
Як розповідають правоохоронці, йдеться про 36-річного мешканця села Доманівка, який відрізав своєму батькові ніс, губи та статевий орган.
Згодом, коли на місце прибули поліцейські, він почав по них стріляти - троє правоохоронців отримали поранення.
Згодом на місце приїхали спецпризначенці КОРДу (корпус оперативно-раптової дії), вибухотехніки та керівники місцевої поліції.
В ході спецоперації нападника, вдягненого в бронежилет та камуфляжну форму, вдалося затримати.
Його дім був схожий на захищену фортецю.
В будинку чоловіка виявили розтяжки, які приводились у дію за допомогою радіозв'язку, - станція керування для спрацювання вибухівки була у нього.
Також в помешканні нападника знайшли зброю, набої, вибухівку та пристрій нічного бачення.
Затриманому інкримінують дві статті кримінального кодексу - про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та посягання на життя правоохоронців.
Йому загрожує довічне ув'язнення.