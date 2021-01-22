Як російські школярі через TikTok готуються до протесту за Навального і проти Путіна

Автор фото, TIKTOK/GETTY/BBC

Після затримання опозиціонера Олексія Навального російський сегмент соцмережі TikTok стрімко політизувалося. Школярі агітують прийти на суботній мітинг на захист політика і проти корупції — їхні ролики набирають десятки мільйонів переглядів.

Роскомнагляд заявив, що притягне соцмережі до відповідальності за розповсюдження інформації про несанкціоновані протести.

У різних містах Росії продовжуються затримання соратників Олексія Навального, якого 18 січня арештували на 30 днів. Разом з братом Олегом його звинуватили в шахрайстві і легалізації грошей у справі "Ів Роше".

Напередодні у Москві затримали прессекретарку Олексія Навального Кіру Ярмиш. У п'ятницю суд арештував її на дев'ять діб. Суд визнав її винною в організації публічного заходу без належного інформування про його проведення.

Йдеться про акцію протесту, яка запланована на суботу, 23 січня по всій Російській Федерації.

Координаторів штабу Навального затримують у різних російських містах.

TikTok - соцмережа протестів?

Кореспондентка ВВС Наталія Зотова поспілкувалася з блогерами та експертами ринку, щоби з'ясувати причину масової політизації російського сегмента соцмережі в останній тиждень.

"Два роки тому політикою в TikTok взагалі не пахло", - розповів ВВС автор Telegram-каналу "Його звати ТікТок" Слава Варфоломєєв.

Політизація популярної серед підлітків соцмережі відбувалася поступово, але в останній тиждень вона стала масштабною. Хвилю інтересу до політики викликало повернення до Росії Олексія Навального, його арешт і розслідування Фонду боротьби з корупцією про палац президента в Геленджику.

"Я заходжу в TikTok, а у мене кожне третє відео - про "палац Путіна", затримання Навального і мітинг 23 січня! Учора це максимізувалося: сім відео з десяти - на цю тему", - розповідає блогер.

Зараз у кожного користувача половина стрічки присвячена протесту, незалежно від того, які у нього інтереси і які ролики він дивився раніше, впевнена керівник напрямку інфлюєнс-маркетингу в рекламному агентстві" Пікчер "Любава Зайцева

Дійсно, у гештегу "23 января" (дата неузгодженої акції протесту, оголошеної прихильниками Навального) - 70 млн переглядів, і ще 29 млн - у схожого: "23января2021". Гештег "дворецпутина", за яким можна знайти відео про останнє розслідування Навального і жарти на тему розкоші палацу в Геленджику, подивилися 21 млн разів.

Уся справа в системі рекомендацій TikTok, якої немає у жодній іншій соцмережі: "Треба дві години на TikTok провести — і він розуміє, який контент вам подобається і що пхати в вашу стрічку. А роликів про Навального стало так багато, що рекомендації вже не так добре фільтрують цей контент: зараз навіть людям, які за Путіна, будуть показувати ролики про Навального", - пояснила Зайцева.

Що тіктокери кажуть про політику?

Ролики про Навального і протести бувають кількох варіантів.

Автор фото, TIKTOK/GETTY/BBC

Один з них такий: школярі і студенти знімають портрет Путіна в класі зі стіни або замінюють його на портрет Навального.

Одне з таких відео набрало 3,7 млн переглядів. Згодом школярка написала, що її викликали до директора, а наступного дня викладала відео з відділку міліції. А наступного дня вже викладала тікток з поліції.

Тіктокерам сподобалася фраза "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", яку сказала дружина Навального, Юлія, на борту літака з Берліна до Москви. Ця фраза — цитата з фільму Олексія Балабанова "Брат 2" і вона також збурила українські соцмережі.

Такі ж слова говорить дівчина у TikTok і викидає за спину російський паспорт. Екран починає блимати і поруч з нею з'являється Олексій Навальний.

А одна юна викладачка англійської вчить свою аудиторію "як прикинутися американцем, якщо тебе затримали на мітингу".

Хто проти?

Деякі російські тіктокери не розуміють, що сталося, і просто висловлюють здивування, що вся їхня стрічка заповнена протестними відео. Люди знімають своє здивоване обличчя при зображенні Путіна і Навального у своєму TikTok.

Є й такі, які застерігають виходити на протести. "Любі маленькі дітки, які хочуть взяти участь в мітингу. Пожалійте себе і своїх близьких", - висловлюється користувач, впевнений, що їх "просто загребуть", і далі у підлітків будуть проблеми з правоохоронцями.

Автор фото, TIKTOK/GETTY/BBC

"Я з Донбасу і вже бачила війну і кров, - повідомляє користувачка, у камеру сумно дивиться вона з малюком на руках. - Я ні за кого! Я проти! Проти війни і вбивств!!!" Її сторінка присвячена материнству, і раніше в ньому не було ніякої політики. Хіба що подяку Путіну за виплату в 5 тисяч рублів сім'ям з дітьми.

Деякі коментатори просто не розуміють, через що мітинг і чому всі бояться Навального.

Інші висміюють очікувану масовість протестів: знімають відео про те, як зараз весь TikTok вирує, а 23 січня на протести вийдуть п'ять людей.

Роскомнагляд проти

Роскомнагляд 20 січня вимагав, щоби TikTok видалив інформацію, яка начебто "вплутує неповнолітніх у протиправні дії".

Після цього соцмережі почали видаляти заклики до дітей. За повідомленням Роскомнагляду, станом на п'ятницю TikTok видалила 38% такої інформації, у соцмережі "ВКонтакте" припинили поширення 50% незаконної інформації, в Instagram - 17%.

Автор фото, TIKTOK/GETTY/BBC

YouTube, за даними влади, припинив поширення 50% виявлених закликів до неповнолітніх брати участь в неузгоджених акціях протесту.

Політолог Тетяна Станова звертає увагу, що у влади немає єдиної думки про те, що робити з соцмережами і "неугодним" контентом в них. В Росії ухвалені закони, що дозволяють закрити соцмережі, але вони не працюють на практиці.

На її думку, для протестувальників це може погано закінчитися: "За стилістикою того, що сьогодні робить влада, у мене складається враження, що настрій дуже жорсткий".