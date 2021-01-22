З хлопчика дістали 30 дробин: обстріляли під час катання на санках

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У Тернополі 11-річний хлопець отримав серйозні травми під час катання на санках біля однієї зі шкіл міста. Його могли обстріляти, триває розслідування.

Медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції у Тернопільській області, під час операції з ран дитини медики витягли понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробини. Така велика кількість дробин серйозно розірвала м'які тканини і навіть травмувала внутрішні органи.

Дитина потребує ще однієї операції. Хлопчика перевезли до київської лікарні.

Автор фото, Нацполіція

Спочатку поліція припускала, що у хлопця кинули петардою. Згодом справу перекваліфікували і розпочали розслідування за статтею "Хуліганство".

Правоохоронці обстежили прилеглу територію та виявили у квартирі одного з місцевих мешканців гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу.