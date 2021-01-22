Сенат спробує оголосити імпічмент Трампу вже наступного тижня. Навіщо

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дональд Трамп залишив Вашингтон напередодні інавгурації свого наступника Джо Байдена

Сенат почне розгляд справи про імпічмент Дональду Трампа через підбурювання його прихильників до нападу на будівлю Капітолію наступного тижня, повідомили демократи.

У понеділок Палата представників передасть Сенату звинувачення в імпічменті. Якщо демократи, які цього тижня взяли під свій контроль Сенат, не змінять правила, це означатиме, що судовий процес над Трампом розпочнеться у вівторок.

Це стане початком судового процесу у верхній палаті Конгресу, яка складається зі 100 членів.

Для обвинувального вироку необхідні голоси 67 сенаторів.

Таким чином Дональд Трамп став першим в історії США президентом, якому двічі за термін оголосили імпічмент.

Першого разу Трампа звинувачували в тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб він допоміг з компроматом на Джо Байдена на майбутніх президентських виборах.

Процес над Трампом буде першим, який відбуватиметься після того, як президент залишив свою посаду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кадри штурму Капітолію шокували увесь світ

Минулого тижня Палата представників звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні до смертельних сутичок у Капітолії США, відкривши шлях для судового розгляду в Сенаті.

Якщо його визнають винним, він не зможе у майбутньому претендувати на інші державні посади. Раніше Дональд Трамп допускав, що балотуватимется на президентських виборах у 2024.

6 січня натовп прихильників Трампа увірвався в будівлю Конгресу в розпал засідання, на якому законодавці затверджували перемогу Джо Байдена.

У результаті протистояння загинуло п'ятеро людей загинули, в тому числі один поліцейський.

Демократи та деякі республіканці звинувачують Трампа в тому, що він прямо спровокував штурм Капітолію.

Сам Трамп в понеділок заявив, що нічого неналежного в той день не говорив.

Про що просили республіканці?

Лідер меншості у Сенаті Мітч Макконнелл у розмові з колегами-республіканцями заявив, що просив демократів не надсилати статтю про імпічмент до Сенату до 28 січня.

Надсилання статті про імпічмент до Сенату започаткує перший етап судового розгляду.

У Дональда Трампа буде два тижні - до 11 лютого - для подання досудового захисту. Очікується, що заслуховувати аргументи почнуть в середині лютого.

Республіканцям, які станом більше не контролюють Сенат, потрібно. щоби новий лідер демократичної більшості Чак Шумер погодився на цю ідею.

У своїй заяві Макконнелл заявив: "Республіканці Сенату твердо об'єднані навколо принципу, за яким інститут Сенату, офіс президента і сам колишній президент Трамп заслуговують на повний і чесний процес, який поважає його права та серйозні фактичні, юридичні та конституційні питання".

Десятеро республіканців виступили на стороні демократів, оголосивши 14 січня імпічмент президенту.

Попри те, що демократи зараз контролюють Сенат незначною більшістю, їм буде потрібна підтримка щонайменше 17 республіканців, щоб засудити Трампа, оскільки для цього потрібні дві третини голосів.

Лише деякі республіканці Сенату заявили, що їх можна переконати, але більшість з них ставлять під сумнів законність судового розгляду президента після того, як він залишив свою посаду, або заявляють, що процес буде дуже суперечливим.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі поставила підпис під статтею про імпічмент президента Трампа

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі підтвердила, що статтю про імпічмент подадуть в понеділок.

Вона також відкинула думку, що Трамп повинен "уникнути" розгляду лише тому, що він залишив свою посаду.

Що каже Конституція?

Правила, викладені в Конституції США, говорять, що до 13:00 наступного дня після подання статті про імпічмент Сенат повинен зібратися на початок судового розгляду.

Пристав Сенату розпочинає розгляд справи, попереджаючи законодавців, які будуть у ролі присяжних, "мовчати під страхом ув'язнення".

Далі судовий розгляд повинен тривати щодня - за винятком неділі - до винесення вироку.

Хто захищатиме експрезидента?

За словами сенатора Ліндсі Грем, Дональд Трамп найняв адвоката Батча Бауерса з Південної Кароліни, щоби представляти його в процесі імпічменту в Сенаті.

За даними його сайту, Бауерс був спеціальним радником з питань голосування у Міністерстві юстиції США за президента Джорджа Буша.

Він також працював радником двох колишніх губернаторів Південної Кароліни Ніккі Гейлі та Марка Санфорда.

Де зараз Трамп?

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Дональд Трамп у середу вранці покинув Білий дім і полетів на Air Force One до свого гольф-клубу в Палм-Біч, штат Флорида. Він прибув за кілька хвилин до того, як пан Байден склав присягу у Вашингтоні.

Ймовірно, Трамп житиме на курорті, який він називає своїм "Зимовим Білим домом", попри стурбованість деяких сусідів щодо збільшення трафіку та посиленої безпеки.

Він планує підтримувати дружнє коло колишніх помічників Білого дому у Флориді.

За інформацією, Трамп хоче зібрати 2 мільярди доларів для своєї президентської бібліотеки і висунув ідею створити нову політичну партію під назвою Патріотична партія.