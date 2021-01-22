Новий штам коронавірусу "смертельніший" за попередній, кажуть вчені

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Новий штам коронавірусу, який виник у Великобританії, може бути смертельнішим, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Такими є перші результати дослідження, у якому порівнюють рівень смертності серед людей, інфікованих новою та старою версією вірусу.

Однак все ще існує величезна невизначеність щодо цифр, а величезну надію покладають на вакцинацію.

Новий штам коронавірусу швидко розповсюдився усією Британією.

Борис Джонсон сказав на брифінгу на Даунінг-стріт: "Окрім швидкого розповсюдження, тепер також виявляється, що є докази того, що новий різновид — різновид, який вперше виявили у Лондоні та на південному сході - може бути пов'язаний з вищим ступенем смертності".

Рівень смертності від нового штаму вірусу вивчали науковці Міністерства охорони здоров'я Англії, Імперського коледжу Лондона, Лондонської школи гігієни та тропічної медицини та Університету Ексетера.

Цю інформацію оцінила Консультативна група з питань загрози нових та нових респіраторних вірусів, яка консультує головного медичного радника британського уряду.

Патрік Валланс, головний науковий радник уряду, заявив, що ця інформація ще не є точною.

"Я хочу наголосити, що навколо цих цифр існує велика кількість невизначеності. Потрібно провести додаткову роботу, щоб отримати точну інформацію про це. Але, очевидно, викликає занепокоєння інформація про зростання смертності"

Наприклад, з тисячі 60-річних, інфікованих старим штамом коронавірусу, очікувано могли б померти 10 людей. Але ця цифра зростає до 13 у випадку з новим варіантом вірусу.

Ця різниця виявляється при перегляді всіх позитивних тестів на Covid, але аналіз лише лікарняних даних не виявив збільшення смертності.

Звідки взявся новий штам?

Уперше новий варіант коронавірусу виявили у Кенті у вересні. Попри заходи безпеки новий штам поширився у понад 50 інших країн.

Очікується, що вакцина Pfizer та Oxford-AstraZeneca спрацює проти нового штаму коронавірусу, який з'явився у Великобританії.

Автор фото, Reuters

Однак радник британського уряду заявив, що більше занепокоєння викликають два інші варіанти, що виникли в Південній Африці та Бразилії.

"Вони мають певні особливості, що означає, що вони можуть бути менш сприйнятливі до вакцин", - сказав Патрік Валланс.

"Вони, безумовно, викликають більше занепокоєння, ніж той, що є у Великобританії на цей час. І ми повинні продовжувати уважно стежити і вивчати це дуже уважно", - додав він.