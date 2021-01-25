"Можете викопати і забрати покійника". Як виселяли людей для Кременчуцької ГЕС
Влада дозволила людям із 200 сіл викопати покійників і перевезти їх із собою на нове місце, або ж зняти хрести з могил, щоб ті не стирчали з води, коли цвинтар затопить.
Та не всі погодилися поїхати.
Кременчуцька ГЕС - одна частина так званого "каскаду" із шести гідроелектространцій на Дніпрі.
Відтак із майже 1000 км українського русла річки в природному незміненому людиною стані збереглося лише 100 км.
Над відео працювали Валерія Ковтун та Андрій Іванов.
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