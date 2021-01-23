Байден вибачився перед нацгвардійцями, яких вигнали спати на вулицю. Сотні заразились Covid

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Президент Джо Байден вибачився після того, як з'явилися фото на яких видно, як військові Національної гвардії, що охороняли Капітолій перед і під час інавгурації президента США, сплять на автостоянці.

Раніше з'явились повідомлення, що бійці змушені були спати і на вулиці.

Через напад прихильників Дональда Трампа на Капітолій 6 січня, інавгурація Джо Байдена проходила з посиленими заходами безпеки. Для цього у Вашингтон стягнули 25 тисяч бійців Нацгвардії США.

Фотографії, на яких зображені сотні нацгвардійців у підземних гаражах неподалік від Капітолійського пагорба, стали вірусними і викликали обурення.

Деякі губернатори штатів відкликали війська.

За повідомленнями американських ЗМІ, у п'ятницю Байден зателефонував начальнику Бюро національної гвардії, щоб вибачитися і запитати, що можна зробити.

Перша леді Джилл Байден також відвідала військових, щоб подякувати їм особисто. Вона принесла печиво з Білого дому, щоб пригостити бійців.

"Я просто хотіла прийти, щоб подякувати всім вам за безпеку мою і моєї родини", - сказала вона.

Автор фото, Reuters

Увечері в четвер, 21 січня, підрозділам Нацгвардії США наказали залишити будівлі Конгресу, де вони перебували останні два тижні. Після 12 годин чергування військовим запропонували відпочивати у підземних гаражах неподалік від Капітолійського пагорба.

Як стверджує вашингтонське видання Politico, один з підрозділів, що був у будівлі Сенату США, несподівано отримав розпорядження про те, що вільні від служби військові більше не можуть перебувати у приміщеннях Конгресу і мають розміститися у підземному гаражі неподалік. Загону з 5 000 людей запропонували користуватися єдиною розеткою і одним туалетом.

"Ще вчора десятки сенаторів і конгресменів проходили повз нас, роблячи фотографії, потискуючи нам руки та дякуючи за службу, - розповів Politico один з військовослужбовців. - А вже за 24 години ми виявились їм не потрібні й вони відправили нас у дальній кут на підземній стоянці. У мене таке відчуття, що нас зрадили".

Зображення скрутних умов також викликали побоювання щодо ризику зараження COVID-19 серед Національної гвардії.

Посадовець США у п'ятницю анонімно повідомив Reuters, що коронавірус виявили у 100-200 бійців. Ця кількість не була офіційно підтверджена і становить незначну частку серед понад 25 тисяч нацгвардійців, що в останні дні перебували в столиці Сполучених Штатів.

Після появи фото з автостоянки члени Конгресу висловили своє обурення в інтернеті, а деякі запропонували свої офіси для відпочинку.

Чак Шумер, демократ і новий лідер більшості в сенаті, сказав, що обурений, і пообіцяв, що таке "ніколи не повториться".

Рон ДеСантіс, губернатор Флориди, наказав нацгвардійцям свого штату повернутися додому після інциденту.

У Сенаті також розслідують це питання, заявив Politico сенатор Рой Блант.

У п'ятницю Національна гвардія США і поліція Капітолію США зробили спільну заяву і запевнили, що вони разом працюють над тим, щоб бійці, які охороняють Капітолій, мали гарні умови для відпочинку після чергувань.

Вони також заявили, що військових розмістили в готелях і подякували конгресменам за турботу.

За даними New York Times, близько 19 тисяч гвардійців повернуться у свої рідні штати найближчими днями, а 7 тисяч, як очікується, залишаться у Вашингтоні.