Google можуть закрити у багатій демократичній країні. За що

Компанія Google погрожує заборонити доступ до свого пошукача в Австралії, якщо влада країни змусить власників інтернет-платформ платити за поширення публікацій місцевих ЗМІ.

Facebook також готовий заборонити своїм австралійським користувачам ділитися новинним контентом.

Ці техкомпанії виступають проти закону про оплату матеріалів ЗМІ через спеціальний новинний код. Цей законопроєкт наразі розглядає австралійський парламент.

Законодавці наполягають, що шляхом безкоштовного поширення новинного контенту нерегульовані техгіганти збільшують свої аудиторії й прибутки. А індустрія, що виробляє цей контент, особливо друковані видання, мають фінансові труднощі.

Автори нового законопроєкту хочуть зобов'язати власників цифрових платформ домовлятися з засобами масової інформації про оплату їхнього контенту, інакше ціну призначить незалежний арбітр.

Ультиматум Google

Дебати між австралійською владою і Google, на який припадає 95% всіх пошукових запитів у країні, тривають вже кілька місяців. Але в п'ятницю директорка австралійського представництва Google Мел Сілва вивела їх на новий рівень. Вона назвала закон незастосовним на практиці та фактично висунула законодавцям ультиматум.

"Якщо ця версія коду стане законом, це не залишить нам реального вибору, окрім як зробити пошуковик Google Search недоступним в Австралії", - сказала Сілва, виступаючи перед Сенатом у Канберрі.

"Ми не відповідаємо на загрози", - відповів на це прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

"Австралія створює правила, за якими можна чимось займатися в Австралії. Це відбувається у нашому парламенті", - додав Моррісон, виступаючи перед журналістами після засідання Сенату.

Хоч Австралія - далеко не найбільший ринок для Google, але новинний код для відсоткових відрахувань виданням може стати прецедентом, який захочуть взяти на озброєння й інші держави.

Чому Австралія просуває цей закон?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Через новий закон Google доведеться вимкнути свій пошукач в Австралії, кажуть представники компанії.

Пошукач Google обирає абсолютна більшість інтернет-користувачів в Австралії. На думку уряду, його можна вважати близьким до сервісів першої необхідності, але при цьому конкуренція на ринку для нього відсутня.

Минулого року прибутки Google в Австралії склали майже 4 млрд доларів, при цьому компанія сплатила країні лише 45 млн доларів податків.

Прихильники закону кажуть, що цифрові платформи знаходять нових користувачів, коли ті приходять шукати новинний контент, і тому видання мають отримувати відрахування від техкомпаній.

Ці відрахування зміцнили б індустрію ЗМІ, що є стовпом демократичного суспільства, але втрачає прибутки через доступність безкоштовного онлайн-контенту.

За даними уряду, з 2005 року друковані видання Австралії втратили 75% прибутку від реклами.

Що ж до прибутків від реклами онлайн, то новинним медіа тут також мало що перепадає - з кожних 100 австралійських доларів, витрачених на цифрову рекламу в Австралії, 81 йде Google і Facebook, пояснює бізнес-кореспондент ВВС Кейті Сілвер.

Депутати також зазначають, що в австралійському сегменті Google на новини припадає лише 12,5 відсотків усіх пошукових запитів, і загрози компанії звучать непропорційно агресивно.

Аналіз

Джеймс Клейтон

Кореспондент ВВС по Північній Америці

Загроза з боку компанії повністю піти з Австралії лунає вкрай незвично.

Google домінує на ринку інтернет-пошукачів з майже 90-відсотковою часткою. Майже всі його прибутки - від реклами.

Той факт, що Google погрожує припинити роботу в цілій країні, свідчить про те, що компанії є про що непокоїтися.

Австралія - далеко не найбільший ринок для Google. Але керівники компанії побоюються наслідків, які може мати цей прецедент.

Рік пандемії видався для Google прибутковим, тоді як багато місцевих видань опинилися у скруті. Це виглядає не дуже гарно, і австралійські політики не перші, і не останні, хто на це вказує.

Google каже, що хоче допомогти фінансувати журналістику на місцях. Але разом з тим компанія, звичайно, розуміє, що австралійський закон може порушити фундамент її бізнес-моделі, і те саме потім повториться й в інших країнах.

Що каже Google?

Мел Сілва заявила, що закон створить "нераціональний прецедент для нашого бізнесу і для цифрової економіки". Якщо компанії доведеться робити відрахування за посилання і короткі описи статей в результатах пошуку, це суперечитиме принципу вільного руху інформації в інтернеті.

"Ми не бачимо, як ми могли б продовжувати пропонувати наші послуги в Австралії з подібними фінансовими та операційними ризиками", - сказала вона.

Автор фото, Google Підпис до фото, У браузері Google з'явилася реклама з поясненням позиції компанії

Минулого тижня в Google підтвердили, що компанія задля експерименту почала блокувати результати пошуку, що містять посилання на австралійські новинні сайти, для одного відсотка користувачів. За словами представників компанії, метою експерименту було спробувати оцінити вартість цих ресурсів.

Facebook минулого року теж погрожував, що австралійські користувачі не зможуть ділитися новинними статтями, якщо закон набуде чинності.

Один з керівників соцмережі Саймон Мілнер у п'ятницю назвав цей крок "потенційним сценарієм на останній випадок".

Мілнер також зауважив, що новинний контент у соцмережі не приносить Facebook майже жодних прибутків.

І Google, і Facebook також наполягають, що ЗМІ отримують вигоду від того, що завдяки цифровим платформам їхні матеріали читає широка аудиторія.

Як відреагували в Австралії?

Користувачі з Австралії збентежені. Деякі постять, що доведеться переходити на інші пошукачі. Інші запитують, що буде з їхньою поштою на Gmail, та чи можна продовжувати користуватися Google Maps та іншими сервісами.

Раніше цього тижня торговельні представники США закликали Австралію відмовитися від закону, що "вочевидь шкодить двом американським компаніям".

Винахідник інтернету Тім Бернерс-Лі також критикує план влади Австралії. За його словами, через нього всесвітня мережа не зможе вільно функціонувати.

У четвер Google погодився платити французьким виданням за публікацію уривків з новинних історій в результатах пошуку. 2019 року в ЄС набув чинності новий закон про авторські права, на основі якого альянс французьких ЗМІ зміг домовитися про виплати з техгігантом.