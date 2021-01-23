На мітинги за Навального в Росії виходять тисячі. Їх жорстко затримують та б'ють

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У суботу зранку в різних містах Росії почалися багатотисячні мітинги опозиції на підтримку Олексія Навального.

Їхніх учасників вже почав жорстко затримувати ОМОН, картина нагадує літні протести в Білорусі.

На під'їздах до Москви помітили бронетехніку - БТРи у супроводі поліції.

Перші затримані

Автор фото, Команда Навального в Новосибірску Підпис до фото, "Таких космонавтів Новосибірськ давно не бачив", - пише Штаб Навального у Новосибірську

Перші затримання почалися ще фактично до початку акцій на Далекому Сході Росії.

У Хабаровську перед мітингом за Навального, який сумістили з акцією проти арешту колишнього губернатора Сергія Фургала, затримали координатора місцевого штабу Навального Олексія Ворсіна, а також кількох інших активістів та журналістів.

На саму акцію у Хабаровську вийшло від кількох сотень до тисячі людей, які вигукували "Геть царя!"

Згодом почалися затримання.

Судячи з відео, опублікованого місцевим штабом Навального, на мітинг на площі Леніна в Хабаровську прийшли щонайменше кілька сотень людей.

На відео видно, як десятки людей втікають від поліції. Також є кадри побиття людей поліцією, повалення на землю і доправлення в автозаки.

Згодом місцеве видання "ОВД-Инфо" опублікувало фото затриманих у відділку, їхній знайомий передав, що людей били палицями.

Автор фото, "ОВД-Инфо" Підпис до фото, Затриманих у Хабаровську поставили до стінки

В інших містах

Згодом акції почалися в інших містах.

У Владивостоці вийшло близько тисячі людей. Команда Навального повідомляє, що серед тих, хто вийшов там - блогер Юрій Дудь.

Автор фото, Команда Навального Підпис до фото, Юрій Дудь на акції у Владивостоці

Їх також почали затримувати, класти на асфальт та відводити у автозаки.

У Новосибірську поліцейські перекрили половину центральної вулиці - Червоний проспект. Поліція попереджає учасників, що захід непогоджений з владою. Люди почали ходу по проспекту. У ній беруть участь близько 1,5 тис людей.

Мітингарі у Новосибірську співають гімн Росії та кричать "Йди". Там також почали затримувати людей.

У Якутську протест відбувається за температури -50 градусів, поліція затримує людей. Там вийшли понад 100 людей.

Тим часом у Москві місцева влада у день акцій вирішила міняти плитку в центрі.

Автор фото, Команда Навального

Тим часом напередодні та у суботу зранку на в'їздах до Москви помітили бронетехніку - кілька БТРів у супроводі поліції.

Мітинг за Навального у російській столиці запланований на 13:00 за київським часом на Пушкінській площі.

"Поки що чисельність учасників акцій перевершує всі очікування. Дуже багато людей!" - написала Команда Навального.

Поліція в різних містах закликає людей припинити мітинги та погрожує фізичною силою і адміністративною відповідальністю.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині. Його одразу арештували.

Наступного дня він оприлюднив фільм-розслідування про можливий "палац Путіна". Він швидко набрав понад 60 млн переглядів на youtube.

Загалом акції у суботу заплановані у понад 60 містах Росії. Влада каже, що вони не санкціоновані й обіцяє їх "негайно придушувати".