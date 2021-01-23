Масові протести в Росії: затримали Навальну і ще тисячу людей, бійки і крики "Путін - злодій"
У суботу в Росії відбуваються численні акції за опозиціонера Олексія Навального. У Москві, Пітері та інших російських містах вже затримали майже тисячу людей.
Зокрема затримали дружину Олексія Навального Юлію - поліція відтіснила адвоката і повела її в автозак. Серед затриманих також одна із соратниць політика Любов Соболь - її жорстко повели в автозак, коли вона говорила з пресою та іншими учасниками.
Проєкт "ОВД-Инфо", який збирає дані про затриманих на мітингах та надає їм юридичну допомогу, повідомив про щонайменше 863 затриманих.
У Москві головна локація протестів - Пушкінська площа. Туди стоїть величезна черга з людей, які хочуть пройти на площу через поліцейські кордони. Там вже почали виникати бійки поліції та людей.
Учасники московської акції кричали "За батьківщину! За Навального!" і "Путін - злодій", "Свободу Навальному". Їх там вже багато тисяч.
"Головним гаслом стало "Свободу!". Поліцейські оголошують в мегафони, що "роблять все, щоб забезпечити вашу безпеку", і на тлі цього тягнуть людей в автозаки", - описує ситуацію кореспондент BBC Єлизавета Фохт.
Затримання почалися ще до початку акції в Москві (13:00 за київським часом) - поліція затримувала окремих людей, яких силою відправляли у автозаки.
Спочатку затримували лише дорослих чоловіків, але згодом поліція почала забирати і жінок та зовсім молодих людей.
Серед поліцейських є й представниці жіночого спецпідрозділу, які беруть участь у затриманнях.
Спостерігачі відзначають, що вгадати логіку поліцейських, за якою вони затримують людей, неможливо - адже загалом люди зібралися без символіки.
Також затримали кількох журналістів і фотографів.
Серед затриманих - відомий у Росії блогер Ілля Варламов.
Головний редактор каналу "Дождь" Тихон Дзядко розповів, що їхню трансляцію перервали поліцейські: співробітники каналу знімали з квартири в районі Пушкінської площі, але поліція вимкнула електрику, а кореспондента Олексія Коростельова везуть у відділок, щоб "встановити особистість".
У центрі Москви помітили і прихильників президента Путіна з георгіївськими стрічками.
Напередодні суботи на під'їздах до російської столиці помітили кілька БТРів, які рухалися в бік Москви у супроводі поліції.
Акції по всій Росії
Мітинги протесту сьогодні проходять у багатьох містах Росії.
Влада попереджає, що акції несанкціоновані, та попереджає учасників про застосування фізичної сили поліцією та адміністративну відповідальність.
Біля кожної акції зібралось багато поліцейських, зокрема ОМОНу у повній амуніції.
У Санкт-Петербурзі біля місця мітингу помітили військовий бронеавтомобіль "Тигр" (такі машини використовували "зелені чоловічки" під час російської анексії Криму в 2014 році). Там також зібрались багато тисяч протестувальників.
У Пітері затримали фотографа "Медіазони" Давида Френкеля.
Почалися акції на Далекому Сході, у Хабаровську та Владивостоці, де затримали десятки людей.
Затримані в Хабаровську передали, що їх побили поліцейськими палицями.
У Хабаровську вийшло близько тисячі людей, які вигукували "Геть царя!"
Акції на Далекому Сході і в Сибіру вже називають найчисленнішими за останні десять років.
Загалом у різних регіонах РФ вже затримали сотні людей.
17 січня опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині. Його арештували одразу в аеропорту.
Наступного дня його команда опублікувала фільм-розслідування про "палац Путіна". Він швидко набрав понад 60 млн переглядів на YouTube.