Масові протести в Росії: затримали Навальну і ще тисячу людей, бійки і крики "Путін - злодій"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Москві на мітингах затримують навіть дітей і жінок

У суботу в Росії відбуваються численні акції за опозиціонера Олексія Навального. У Москві, Пітері та інших російських містах вже затримали майже тисячу людей.

Зокрема затримали дружину Олексія Навального Юлію - поліція відтіснила адвоката і повела її в автозак. Серед затриманих також одна із соратниць політика Любов Соболь - її жорстко повели в автозак, коли вона говорила з пресою та іншими учасниками.

Проєкт "ОВД-Инфо", який збирає дані про затриманих на мітингах та надає їм юридичну допомогу, повідомив про щонайменше 863 затриманих.

У Москві головна локація протестів - Пушкінська площа. Туди стоїть величезна черга з людей, які хочуть пройти на площу через поліцейські кордони. Там вже почали виникати бійки поліції та людей.

Автор фото, Сталингулаг Підпис до фото, Черга на Пушкінську площу

Учасники московської акції кричали "За батьківщину! За Навального!" і "Путін - злодій", "Свободу Навальному". Їх там вже багато тисяч.

"Головним гаслом стало "Свободу!". Поліцейські оголошують в мегафони, що "роблять все, щоб забезпечити вашу безпеку", і на тлі цього тягнуть людей в автозаки", - описує ситуацію кореспондент BBC Єлизавета Фохт.

Автор фото, EPA

Затримання почалися ще до початку акції в Москві (13:00 за київським часом) - поліція затримувала окремих людей, яких силою відправляли у автозаки.

Спочатку затримували лише дорослих чоловіків, але згодом поліція почала забирати і жінок та зовсім молодих людей.

Серед поліцейських є й представниці жіночого спецпідрозділу, які беруть участь у затриманнях.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мітинг у Москві

Спостерігачі відзначають, що вгадати логіку поліцейських, за якою вони затримують людей, неможливо - адже загалом люди зібралися без символіки.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Багатьох доправляли у автозаки силою

Також затримали кількох журналістів і фотографів.

Серед затриманих - відомий у Росії блогер Ілля Варламов.

Головний редактор каналу "Дождь" Тихон Дзядко розповів, що їхню трансляцію перервали поліцейські: співробітники каналу знімали з квартири в районі Пушкінської площі, але поліція вимкнула електрику, а кореспондента Олексія Коростельова везуть у відділок, щоб "встановити особистість".

У центрі Москви помітили і прихильників президента Путіна з георгіївськими стрічками.

Підпис до фото, Російський ОМОН у повній амуніції

Напередодні суботи на під'їздах до російської столиці помітили кілька БТРів, які рухалися в бік Москви у супроводі поліції.

Автор фото, "Типичное Одинцово"

Акції по всій Росії

Мітинги протесту сьогодні проходять у багатьох містах Росії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Затримання в Омську

Влада попереджає, що акції несанкціоновані, та попереджає учасників про застосування фізичної сили поліцією та адміністративну відповідальність.

Біля кожної акції зібралось багато поліцейських, зокрема ОМОНу у повній амуніції.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Затримання жінки у Петербурзі

У Санкт-Петербурзі біля місця мітингу помітили військовий бронеавтомобіль "Тигр" (такі машини використовували "зелені чоловічки" під час російської анексії Криму в 2014 році). Там також зібрались багато тисяч протестувальників.

У Пітері затримали фотографа "Медіазони" Давида Френкеля.

Почалися акції на Далекому Сході, у Хабаровську та Владивостоці, де затримали десятки людей.

Затримані в Хабаровську передали, що їх побили поліцейськими палицями.

Автор фото, "ОВД-Инфо" Підпис до фото, Затриманих у Хабаровську поставили до стінки

У Хабаровську вийшло близько тисячі людей, які вигукували "Геть царя!"

Акції на Далекому Сході і в Сибіру вже називають найчисленнішими за останні десять років.

Загалом у різних регіонах РФ вже затримали сотні людей.

17 січня опозиціонер Олексій Навальний повернувся до Росії після тривалого лікування у Німеччині. Його арештували одразу в аеропорту.

Наступного дня його команда опублікувала фільм-розслідування про "палац Путіна". Він швидко набрав понад 60 млн переглядів на YouTube.